Dél-Erdély vallási, történelmi és természeti kincseit mutatja be a Duna nézőinek Böjte Csaba

Az elveszett paradicsom – Dél-erdélyi barangolások Böjte Csabával címmel látható vasárnaptól a Duna új vallási műsora. A 10:25-kor kezdődő 15 perces epizódokban Dél-Erdély történelmi múltját és természeti értékeit mutatja be Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. A dévai ferences kolostorban és a mellette lévő gyermekotthon épületeiben látogatóközpontot hoztak létre, ahol a térséget kisebb-nagyobb csoportban felkereső zarándokok szállást, illetve ellátást kaphatnak, hogy csillagtúra-szerűen barangolják be a Kárpát-medencének e csodálatos szegletét. Erre a különleges utazásra invitálja a Duna a nézőit.

Böjte Csaba történészek, geológusok, biológusok, és egyháztörténészek társaságában kalauzolja a nézőket Dél-Erdély „kincsei” között. Megismerhetik Kőmíves Kelemen balladájának helyszínét, a dévai várat, amely sok érdekességet tartogat a kíváncsi utazónak. Ellátogathatnak az egykor székelyek lakta Szászsebesre. A település történelmi kincsei közül kiemelkedik a Fejedelmek háza, amely – nevéhez méltón – fontos szerepet töltött be a mohácsi csatavesztést követő időszakban, illetve az erdélyi fejedelemség történetében. Barangolhatnak a hegyek ölelésében megbúvó Torockón és megismerhetik Gyulafehérvár ezeréves katedrálisát, amelynek páratlan történelmi és művészeti kincseit felsorolni is nehéz.

A műsort és annak címét is John Milton 17. századi angol költő epikus költeménye, az Elveszett paradicsom sorai ihlették: „Abban tűnik ki nagyságunk, hogyha mi magunk teremtünk nagyot kicsinyből, rosszból hasznosat, a bajból jót, s – bármily helyen – virulunk a vészben is, a kínból enyhülést orzunk munkás kitartással”. E szellemiségben mutatja be a Duna új vallási műsora Dél-Erdélyt, amely nem csupán a táj, a természet és a múlt emlékeinek gazdagságát kínálja az utazóknak, hanem a nyelvek, vallások és nemzetiségek sokszínűségét.

Az elveszett paradicsom – Dél-erdélyi barangolások Böjte Csabával – vasárnaponként 10:25-től a Dunán!

Kiemelt kép: Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója (Fotó: hirado.hu/ Horváth Péter Gyula).