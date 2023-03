A cannes-i filmfesztiválon mutatják be Martin Scorsese új filmjét

Az idei cannes-i fesztiválon mutatják be Martin Scorsese új filmjét (Killers of the Flower Moon), amelynek főszerepeit Leonardo DiCaprio és Robert de Niro alakítják. Mindkét amerikai sztárt a vörös szőnyegre várják a május 20-i világpremierre – jelentették be pénteken a szervezők.

Az Apple TV által készített alkotást októberben a mozikban is bemutatják, mielőtt felkerül az internetre. A nyolcvanadik születésnapját tavaly ünneplő, legkülönfélébb műfajokban alkotó Oscar-díjas amerikai filmrendező, producer számára az áttörést a Taxisofőr hozta meg, amellyel 1976-ban elnyerte a cannes-i fesztivál fődíját, az Arany Pálmát. Bár a filmrendező rendszeres vendége a seregszemlének, 1986 óta nem szerepelt filmje a hivatalos programban. Abban az évben a Lidéres órák című alkotással elnyerte a legjobb rendezés díját, majd 1988-ban ő volt a zsűri elnöke. „Martin Scorsese életét a hetedik művészetnek szentelte, és ebben a cannes-i fesztivál számos alkalommal társa volt” – hangsúlyozta közleményében a fesztivál. Legújabb filmje, a Killers of the Flower Moon az 1920-as években, Oklahomában játszódik, főhőse egy sorozatgyilkos, akinek áldozatai őslakos indiánok. Martin Scorsese új filmje az első alkotás, amelynek cannes-i bemutatóját bejelentették szervezők. A fesztivált május 16. és 27. között rendezik meg, a hivatalos program többi filmjét április közepén teszik közzé. A zsűri elnöke idén Ruben Östlund kétszeres Arany Pálma-díjas svéd rendező lesz. Kapcsolódó tartalom Ingyenes filmekkel emlékezik Ragályi Elemérre a Filmio Operatőrként közreműködött Oscar-díjat nyert A reménység útja és az Emmy-díjat nyert Raszputyin című filmekben.