Ritkán látott fotókon a Mézga család készítői

Április 2-ától látható az M5 ön újra a Mézga család. Az MTVA Archívumában fellehető néhány fotó a készítés folyamatáról.

A Mézga család az 1960-as, a 70-es és a 80-as évek egyik legnépszerűbb színes, magyar televíziós rajzfilmsorozata. Az első négy részt 1968-ban mutatták be a Magyar Televízióban. 1972-ben készült el a második széria, amit 1974-től vetítettek. 1978-ban a harmadik sorozatot is filmre vitték, amit 1980-ban mutattak be.

Író: Romhányi József, Nepp József, rendező: Nepp József, Ternovszky Béla, zeneszerző: Deák Tamás. Készítette a Pannónia Filmstúdió.

Magyar hang: Géza – Harkányi Endre, Paula – Győri Ilona, Kriszta – Földessy Margit, Aladár – Némethy Attila, Geszti Péter, Máris szomszéd – Tomanek Nándor, Bárdy György, MZ/X – Somogyvári Rudolf, Blöki – Szabó Ottó.

A galéria a fotóra kattintva tekinthető meg.