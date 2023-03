Petőfi 200 – Országjáró „versrekordra” készül Lackfi János

Elkészült a Petőfi 200 Országjáró Nagykönyve, amelybe a Kossuth Rádió munkatársai az emlékév alkalmából a Petőfi-kultuszhoz kapcsolódó kifejezéseket gyűjtötték. A Magyarország legkülönbözőbb településein élők ötleteiből készült szószedetből Lackfi János ír rekordnak is beillő verset. A készülő költeményről a József Attila-díjas költő mesélt a Duna Almárium című műsora vendégeként.

A Kossuth Rádió Országjáró című műsorának adásaiban a Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódva hétről hétre megszólalnak az ország minden tájáról kutatók, helytörténészek és lelkes lokálpatrióták, akik Petőfi Sándor életével foglalkoznak. Bemutatják, hogy a költő hogyan kötődött az adott településhez, miért járt ott, mit alkotott, milyen hatással volt rá az adott város, falu és az ott élő emberek.

Kapcsolódó tartalom

A látogatásokra a Kossuth Rádió szerkesztői magukkal vittek egy vastag kötetet, az Országjáró Petőfi Nagykönyvet, amelybe valamennyi Petőfi Sándorral kapcsolatos megszólaló egy számára kedves versének részletét jegyezte be, illetve néhány szabadon választott szót is, ami szerinte a költőhöz köthető. Az így összegyűjtött szavakból, Lackfi János segítségével megszülethet „az ország Petőfi verse”, ami április 11-én, a költészet napján a Kossuth Rádió Versmaraton című műsorfolyamában, valamint az M5 műsorán is bemutatkozik majd. A részletekről a rádióműsor szerkesztői meséltek a Duna délutáni magazinműsorában, az Almáriumban.

„Közel száz szót gyűjtöttünk az országjárásunk során. Most jön a nagy kihívás, Lackfi Jánosnak ezekből kell kiválasztania azokat a kifejezéseket, amelyeket felhasználna a vershez. A szószedetben megtalálhatók olyan pátoszos, költői kifejezések, mint az alázat, a haza vagy a szeretet, de még a hagyma és a húsleves is szerepel a kiválasztott szavak listáján” – sorolta Domokos István a Kossuth Rádió Országjáró című műsorának szerkesztője. Kollégájával, Czifra Szilviával hónapok óta barangolnak a legkülönbözőbb magyar településeken, hogy szellemi muníciót gyűjtsenek a József Attila-díjas költőnek.

„Bámulatos hatással volt és van az emberekre Petőfi Sándor életműve. Még olyan településeken is él a Petőfi-kultusz, ahol személyesen sosem járt a költő, de mindig akad valaki, aki valamilyen módon személyesen tud kapcsolódni hozzá” – mondta Czifra Szilvia szerkesztő.

Kapcsolódó tartalom

Lackfi János már nem először vállalkozik arra, hogy egy kitüntetett irodalmi pillanatot tegyen emlékezetessé azzal, hogy teljesít egy verskihívást. A Petőfi 200 emlékév apropóján azt vette a fejébe, hogy a Kossuth Rádió által gyűjtött mintegy száz kifejezésből hatvanat beépít alkotásába.

„A vers alaphelyzete egy kitalált, abszurd történés lesz. Petőfi Sándor személyesen érkezik meg az őt ünneplő bincentenáriumi események sűrűjébe, körbetekint, és összegzi, hogyan él tovább ma is az emberek lelkében” – árulta el Lackfi János, aki már elkezdte a munkát, és legkésőbb április 11-re el is készíti „az ország Petőfi-versét”.