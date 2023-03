A Millenárison tartják meg a kávé- és bárvilág seregszemléjét

Mintegy ötven kiállító termékeiből kóstolhatnak a látogatók szombaton és vasárnap a Millenáris B csarnokában a 13. KávéBár Bazáron; magyar kávé- és bárvilág seregszemléjén szakmai versenyek és mesterkurzusok is várják a közönséget.

A kávé továbbra is a világ egyik legnépszerűbb élvezeti cikke, a magyarországi kávépiac pedig az elmúlt időszak válságai ellenére is egyre nagyobb és színesebb. A KávéBár Bazáron a magyarországi kávévilág színe-java felsorakozik, beleértve a legújabb gépeket, eszközöket, a kávépörkölők legfrissebb újdonságait, valamint a bárvilág exkluzív italkülönlegességeit is – közölték az MTI-vel a szervezők.

Mint hangsúlyozták,

a rendezvény standjain kiemelkedő minőségű termőterületekről érkező kávékból készülnek az espressók, filterkávék és különféle tejes italok.

Aki otthonra vásárolna, egyre több kiállítónál találhat prémium kávékapszulákat is, és a magyar pörkölők közül többen érkeznek különleges, limitált premierkávékkal. Egyes standokon olyan exkluzív kávégépek is felbukkannak, melyek ára a középkategóriás autókéval vetekszik, de háztartási kávés eszközök is lesznek a pultokon – áll a közleményben.

Bemutatkozik Molnár Attila négyszeres barista bajnok és a Chemex közös fejlesztése, a ChemAer kávékészítő eszköz, amely széles közönség számára elérhető kávékészítő okoseszköz. Shane Tusup két gasztronómiai újdonságával is a KávéBár Bazáron debütál: a Black Diamond kávé és gin a standjukon lesz kóstolható.

A világutazó blogger, Szűcs Péter (Peter’s Planet) a Coffee Talk Show egyik vendégeként mesél közel-keleti és dél-amerikai kávéélményeiről, hozzá csatlakozik Tóth Sándor, akinek Szekszárdon kávéháza, Costa Ricán pedig kávéfarmja van.

A KávéBár Bazár két napja során számos kísérőesemény zajlik a Millenáris B csarnokában. Szombaton rendezik a profi kávékóstolók versenyét, a Pro Cup Tasters Championship bajnokságot, melynek nyertese a júniusi World of Coffee expóra utazhat, Athénba.

Vasárnap az Amateur Cup Tasters Championship versennyel indul a nap, majd az Alpro Plant Based Coffee Championship során baristák készítenek kreatív lattékat tej helyett növényi alternatíva felhasználásával.

Szombaton 20 órakor zár a rendezvény: az utolsó két órában a Studio54 Bar Session zajlik, ahol az ország vezető bárjaiból érkező bartenderek készítik el a ’70-es ’80-as évek legnépszerűbb koktéljainak újratervezett verzióit – közölték a szervezők.