Roncstelepen és uszodában is zenélnek az M2 Gyerekcsatorna új sorozatában

Szokatlan környezetben forgatták a Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME) és a Bartók Rádió közreműködésével készült Ütemmutató című sorozatot. Az M2 Gyerekcsatornán csütörtöktől látható rendhagyó hangszerbemutató kétperces epizódjaiban például a tubát egy roncstelepen, a kürtöt pedig egy uszodában szólaltja meg művésze.

Különleges módon vezeti be a zene birodalmába a gyerekeket az Ütemmutató című sorozat. Az M2 Gyerekcsatorna új műsorában az MRME művészei mutatják be a hangszereket, de korántsem a megszokott, zeneiskolai körülmények között.

„Megpróbáljuk vonzóvá tenni saját hangszereinket a gyerekek számára. Sok érdekességet tudhatnak meg a különleges környezetben forgatott epizódokból, mindezt a számukra is befogadható kétperces terjedelemben” – mondta ifj. Bazsinka József tubaművész az M5 Librettó című műsorában. A Bartók Rádió műsorvezetője tubáját egy roncstelepen szólaltatta meg. „Megmutattam a hangszeren a nagyon mély hangot, de a magasat is, ugyanis sokszor nem is gondolják, hogy így is tud szólni. Arra törekedtünk, hogy érdekességekkel szolgáljunk a gyerekeknek, e mellett pedig össze is foglaljuk, hogy alapvetően mit kell tudni a hangszerről.”

Nemcsak roncstelepen, hanem barlangban, gyártelepen, lovardában, buszállomáson és uszodában is játszanak az Ütemmutató kétperces epizódjaiban a művészek: „Az uszoda nagyon jó helyszín volt, mert kiváló az akusztikája” – mondta a Librettóban Varga Zoltán kürtművész.

Az izgalmas hangszerbemutató sorozat további részletei

A speciális effektekkel, és hangjátékokkal színesített 15 részes széria március 30-tól csütörtökönként 18:30-tól látható az M2 Gyerekcsatornán.