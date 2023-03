Júniusban kelta punktól lesz hangos az Akvárium, visszatér Budapestre a Flogging Molly

2019 után ismét Budapesten koncertezik a kelta punk stílus egyik nagyágyúja, a világszerte és hazánkban egyaránt óriási népszerűségnek örvendő Flogging Molly. Az amerikai hetesfogat június 14-én csap majd várhatóan óriási bulit az Akvárium Klubban.

Az 1994 óta aktív zenekar elsődleges célja nem más, mint életben tartani a kelta kultúrát, miközben a műfajt újabb stílusokkal, főleg punkkal vegyítve teszik azt a fiatalabb közönségnek is

szórakoztatóvá. A pályán eltöltött kishíján harminc év és a több ezer fellépés megmutatta, hogy a Flogging Molly remekül túllépett a műfajok kapcsán gyakran emlegetett skatulyákon, hiszen képesek egy fesztiválon megosztani a színpadot a The Chieftains–szel és a Motörheaddel is.

A csapat remekül egyensúlyoz a Michael Flatley táncának és a kocsmai verekedések hangulatának keskeny határvonalán, egyesítve mindazt, amit a régi kalózok kultúrájában gyerekkorunk óta kedvelünk.

A tavaly megjelent hetedik stúdióalbumuk, az Anthem sikere is azt bizonyítja, hogy nagyobb szükségünk van a vidám zenére, mint valaha. A Dave King és Bridget Regan házaspárt felvonultató együttes úgy döntött, hogy visszatér a gyökereihez, így a chicagói Electrical Audio Stúdióban 14 nap alatt rögzítettek 14 dalt. Ehhez Steve Albini (Nirvana, Pixies) volt segítségükre, a számokat pedig Atom Greenspan (Idles, Nick Cave & The Bad Seeds) keverte, amely az Anthem hangzásában fontos szerepet játszott.

Azon rajongóknak is jó hírünk van, akik már a legfrisebb albumot is széthallgatták, ugyanis a Flogging Molly márciusra ígéri legújabb kislemezét, melyről előfutárként a ’Til The Anarchy’s Restored című melankolikus nóta február elején látott napvilágot.

Az Akvárium színpadán persze minden bizonnyal felcsendülnek majd az örök klasszikusok is, úgy, mint az ’If I Ever Leave This World Alive’, a ’Drunken Lullabies’, vagy a ’Devil’s Dance Floor’, úgyhogy ír viszkiből feltankolni, kampókezeket élesíteni, június 14–én irány az Akvárium! A koncertre a jegyértékesítés március 30-án, szerdán 10 órától indul a Live Nation oldalán, a bulihoz kapcsolódó Facebook-esemény pedig ide kattintva érhető el.

A kiemelt képen a Flogging Molly zenekar látható. Fotó: Live Nation/Katie Hovland