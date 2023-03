Ön tervez menni a Kossuth téri pápai szentmisére? Jól teszi, ha előre jelzi a megfelelő honlapon!

Alig egy hónap és újra Budapestre érkezik Ferenc pápa; a katolikus egyházfő április 28 és 30-a között látogat a magyar fővárosba. Már elindult a pápai látogatás hivatalos honlapja is, ahol minden fontos információt meg lehet tudni a programokról. A fontos eseményekkel a közmédia kiemelten foglalkozik majd.

„Ön tervez jönni a Kossuth téri szentmisére?” – ez a kérdés fogadja azokat, akik megnyitják a pápalátogásról szóló honlapot. Az igen gomb megnyomása után a tervezett létszámra is rákérdez az oldal. A szervezők ezzel is szeretnének tájékozódni arról, hogy várhatóan hányan vesznek majd részt a pápa által celebrált szertartáson. Később regisztrálni is itt, a ferenc2023.hu weboldalon lehet, amelyen már most is elérhető Ferenc pápa részletes budapesti programja, és egy térkép is a kiemelt helyszínekkel.

A honlapot minden fülön végigkíséri a pápalátogatás jelmondata: Krisztus a jövőnk. És a logó is jól látható, amin a főváros jelképe, a Lánchíd Ferenc pápa gondolatára is utal, amely szerint a keresztények sajátos feladata hidakká válni a világban.

A Szentatya április 28-a és 30- a között érkezik apostoli látogatásra Budapestre. Így Magyarország lesz az első, ahova kétszer is ellátogat a katolikus egyházfő. 2021-ben ugyanis, az Eucharisztikus Kongresszuson a Hősök terén tartott szentmisét.

A mostani látogatáson Ferenc pápa találkozik majd egyházi és állami vezetőkkel, fiatalokkal és rászorulókkal is. A 3 napos program zárása lesz a vasárnapi Kossuth téri szabadtéri mise.

A szervezés az apostoli út bejelentése után azonnal megkezdődött, a vatikáni küldöttség mostani látogatásán pedig mindent rendben talált – erről beszélt a Kossuth rádió vasárnapi újság című műsorában Veres András győri megyéspüspök. Kiemelte: Magyarországról és a határon túlról is érkeznek majd résztvevők.

„Nagy örömmel töltsön el bennünket, és azzal az örömmel, hogy mindnyájan találkozni akarunk vele. A Kossuth téren a 30-ai szentmise az mindnyájunk számára nyitott. És hiszem azt, hogy mindenki, aki csak tud valamit a pápáról, még ha nem is katolikus, örömmel vesz részt egy ilyen találkozón” – mondta.

Az áprilisi pápalátogatás eseményeit követhetik majd a közmédia csatornáin. A Szentatya budapesti látogatásának minden részletéről beszámolunk majd.

Kiemelt kép: a Miniszterelnökség által közreadott képen Ferenc pápa távozik Budapestrõl a Liszt Ferenc-repülõtéren 2021. szeptember 12-én. Jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. A katolikus egyházfõ az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) zárómiséjére érkezett a fõvárosba (fotó: MTI/Miniszterelnökség/Botár Gergely).