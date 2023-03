Pitti Katalin: „Az elmúlt év nagyon kegyetlen volt”

Elhunyt édesanyjáról emlékezett meg Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes a Duna Almárium című műsorában. Az érdemes és kiváló művész arról is beszélt, milyen változást hozott életében a pandémia időszaka.

Belevetette magát a munkába Pitti Katalin édesanyja halála után, akinek hiányát máig nem tudta feldolgozni. „Az elmúlt év nagyon kegyetlen volt. Édesanyánk mellett az utolsó fél évében szinte 24 órás szolgálatban voltunk a húgommal. Igazán még fel sem fogtam, hogy elment” – osztotta meg gyászát Pitti Katalin a műsorban.

Az operaénekes még több tanítást vállalt el ez után, igaz a pandémia alatt elhatározta, akit érdekel a lehetőség, az felkeresi, hosszadalmas utazásoktól már megkímélné magát. A tanításban Pitti Katalin is alkalmazza a pandémia hozta új módszereket. „Ez az időszak megtanított az online oktatásra. Korábban elképzelhetetlen volt, hogy nem személyesen tanítunk, mára azonban kiderült, az esetleges hibákat a telefonok alkalmazásain keresztül jobban ki lehet hallani, és így is szárnyaló a munka. Tehetséggel születünk, hogy ezzel miként tudunk bánni, a saját magunk felelőssége. A tudást be kell gyűjteni és folyamatosan tanulni, hogy az minimum tehetségünk szintjéig érjen” – fogalmazott a művész az Almáriumban.

A tanítással kapcsolatban saját gyerekkorát is felidézte, mint mesélte, mindig szorgalmas tanuló volt, kereste, kutatta az újdonságokat, és ez a mai napig jellemző rá.

A beszélgetés, amely során Pitti Katalin pályája kiemelkedő és fontos szerepeit is felidézte, az Almárium Médiaklikk-oldalán nézhető újra.

A kiemelt képen Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes. (Forrás: MTI)