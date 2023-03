Ötvenéves Fiat 500, hetvenöt éves luxusautó, és ritka versenyautók is felsorakoztak a Technik-Pikniken

Több mint 200 oldtimert, motorokat, verseny- és utcai kocsikat valamint teherautókat is láthattak az érdeklődők a tavaszi Technik-Pikniken Kaposváron. A Cseri Parkban rendezett veterán autós találkozó és börze a térség egyik legnagyobb kiállítása, amelyen számos különleges egyedi autó is bemutatkozott.

Egy több mint 50 éves kis Fiat 500-as is részt vett a Technik-Pikniken Kaposváron – derült ki az M1 Híradóból. A jármű igazi ritkasága és különlegessége abban rejlik, hogy minden gyári rajta. Még a festés is.

Kapcsolódó tartalom

Megtalálható volt egy tűzpiros Ford is. Sokan fényképezkedtek vele, hiszen az utcákon ritkán lehet találkozni ezzel az 1965 és ’68 között gyártott típussal. Ez az autó még a modern járművekkel is felveszi a versenyt, hiszen ötezer köbcentinél nagyobb motor van benne.

Az igazi tavaszi napsütésben több ezren gyönyörködtek a régi Fiatokban, Mercédeszekben, kurblis Citroenekben. Mindenkit más fogott meg.

Vannak, akik nem csak nézik, hanem gyűjtik is a veterán autókat. Az egyik tulajdonos elmondta: régi álma valósult meg azzal, hogy meg tudta vásárolni 75 éves luxus túraautóját.

„Összesen 3700 darabot gyártottak belőle. Ez egy antik autónak számít még Amerikában is. Nagyon kevés lett, a gyártás tíz éve alatt ennyi készült összesen belőle. Ami különlegessége, hogy ezeket az autókat kézzel gyártották, tehát nem futószalagon készült még Amerikában se” – mondta a veteránautó gyűjtő.

A Technik-Pikniket idén már 29. alkalommal rendezte meg a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete. A kiállításon 400 autó, motor és harci jármű sorakozott fel. Egytől egyig elmúltak 30 évesek.

„A gyűjtők számára ez egy életérzés. A nézők számára úgy gondolom, főleg akik idősebbek, a gyönyörű formákat, ezeknek az autóknak a formáját lehet megnézni újból. Gyermekkorukat felidézni. És minden néző, érdeklődő ámulva bámulja ezeket a régi autókat. És tényleg a gyermekkoruk elevenedik fel vele újból” – fogalmazott Nagy Balázs a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete alelnöke.

A veteránautókon kívül börzét is tartottak. Itt a különleges alkatrészeket is be lehetett szerezni.

Kapcsolódó tartalom