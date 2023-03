Sok improvizatív elem teszi szórakoztatóvá Miklósa Erika első önálló műsorát

A hazai zenetörténet eddigi legátfogóbb bemutatására vállalkozik A magyar zene története című március 25-től a Dunán látható új műsorban Miklósa Erika. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjjal, valamint a közmédia Dohnányi Ernő-díjával elismert koloratúrszoprán operaénekes első önálló műsorának részleteiről, a nézőkre váró szórakoztató és színes tartalmakról mesélt, valamint elárulta, mely korszak az eddigi kedvence.

„A Zeneakadémián nem volt alkalmam a legendás Batta András professzor zenetörténeti óráit hallgatni, most nagyon boldog vagyok, és szerencsésnek érzem magam, hiszen egyszemélyes órán barangolhatom vele végig a magyar zene történetét” – mondta az M5 Librettó című műsorában Miklósa Erika.

Forró Bence,Miklósa Erika és Somossy Barbara (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

Az operaénekes A magyar zene története című új ismeretterjesztő műsorában Batta András Erkel Ferenc- és Széchenyi-díjas zenetörténésszel mutatja be népszerű művészekkel és zenei produkciókkal a zeneművészet korszakait és műfajait az őskortól egészen napjainkig.

„A műsor számomra is nagyon szórakoztató, felfedezem a Magyar Zene Házát, az interaktív kiállítást, amelyet mi is kipróbálunk, remélve, hogy kedvet csinálunk a nézőknek is, hogy ellátogassanak ebben a csodálatos épületbe” – mondta a hiánypótló műsornak otthont adó Magyar Zene Házáról a közmédia Dohnányi Ernő-díjával elismert operaénekes. Miklós Erika arról is mesélt, milyen változatos és szórakoztató tartalommal várják szombatonként 9:15-től a Duna nézőit.

„Az egyik kedvencem, mikor egy népzenésszel beszélgetünk, aki példákkal illusztrálva elénk tárja a népzene történetét, közben pedig dalra fakad, vagy hangszert ragad, és egy-egy ismertebb dal előadásába én is bekapcsolódom. Ehhez hasonló improvizatív dolgok teszik színessé a műsort”

– mondta A magyar zene történetéről, amelynek epizódjai vidéki helyszínekről is jelentkeznek.

A magyar zene története Miklósa Erikával és Batta Andrással (Fotó: MTVA)

Miklósa Erika első önálló műsorában a számára legkedvesebb művészeti ág hazai vonatkozásait, a magyar zene múltját és jelenét ismerhetik meg. A Duna Család-barát című műsorában mondta el, bár tartott a középkort bemutató rész forgatásától, mégis az lett az eddigi kedvence. „Ekkor született meg a kottázás, nagyon érdekes volt látni, hogyan nézett ki akkor egy kotta, és izgalmas volt megismerni, a kóruséneklésből miként alakult ki a szólóéneklés” – mondta a gregorián korszakról, egyúttal kiemelte, milyen nagy élmény volt számára kipróbálni a Közmédia Év Embere 2022 Díjas Sou Fujimoto tervezte Magyar Zene Házában az ezzel kapcsolatos interaktív eszközt is.

A magyar zene története – március 25-től szombatonként 9:15-től a Dunán!