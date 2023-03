Bagdy Emőke: A családon belüli erőszakra nem adhatnak felmentést az indulatok

A Kossuth Rádió Az este – házigazda… című műsora rendkívül jelentős témát járt körbe, a társadalmunkat átható bántalmazó magatartást. A beszélgetés résztvevői a két elismert pszichológus, Bagdy Emőke és Hal Melinda voltak.

Miközben manapság rengeteg szakirodalom szól az iskolai bántalmazásról, hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a családon belül is előfordulhat erőszak. A biztonságot jelentő bázis sem mentes a konfliktusoktól, itt is könnyedén megsérülhetünk, ez pedig a rossz mintáknak, nem megfelelő problémamegoldó technikáknak róható fel – állapította meg Hal Melinda klinikai pszichológus, közgazdász, a Matthias Corvinus Egyetem Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója a Kossuth Rádió vendégeként. Beszélgetőtársa a neves szakpszichológus, Bagdy Emőke volt, aki a műsorban felidézte: 2013-ban több mint hétezer magyar párt vizsgált meg az UNICEF, és bár a nagy többség elítéli a családon belüli fizikai erőszak alkalmazását, hat százalék úgy vélte, ez is a gyereknevelés egyik használható eszköze.

„Döbbenetes, hogy még ma is vannak olyanok, akik elfogadott fenyítési módszerként gondolnak a verésre. Az üvöltést pedig sokan nem is tartják bántalmazásnak, miközben szeretetmegvonással büntetni, szidalmazni, lebecsülni egy gyermeket mind-mind verbális erőszak. Már az anyaméhben is társas lényként viselkedünk, ezek a sértő viselkedések pedig szeparációs szorongást és más mentális problémákat okozhatnak” – szögezte le a Kossuth Rádió Az este című műsorának aktuális házigazdájaként Bagdy Emőke, majd hozzátette: az ideális az lenne, ha egy szülő sem mondana indulatoktól vezérelve olyat a gyermekének, amivel a lelkébe gázol. Az egyik legkeményebb ilyen mondat, amikor az anya vagy az apa szájából elhangzik, hogy a gyermek bárcsak meg se született volna – ilyen súlyos kijelentésekre sem a fáradtság, sem az idegesség nem adhat felmentést.

„Életre jogosultsági vágy van bennünk. Szeretnénk, ha szeretnének bennünket, ezt pedig akkor tudjuk megélni, ha pozitív csatornán kifejeződik, szó vagy tett formájában” – hangsúlyozta a pszichológus szakértő, azzal folytatva, hogy az ölelés éppúgy fontos, mint egy szóbeli dicséret, elismerés. A teljes beszélgetés elérhető a Kossuth Rádió Médiaklikk-oldalán, ahol 60 napig újrahallgathatók a műsor korábbi adásai is.

Az este – házigazda: gondolatébresztő beszélgetések neves szakértőkkel, minden hétköznap 21 óra után a Kossuth Rádióban!

Kiemelt kép: Bagdy Emőke és Hal Melina a Kossuth Rádió stúdiójában (Fotó: MTVA)