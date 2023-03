Las Vegas-i show-műsorral indul a Matild Café & Cabaret revüshowjának legújabb évada

Március 25-én egy igazán fergeteges és látványos nyitóeseménnyel indul el a Matild Cabaret 2023-as, tavaszi/nyári évada. A kizárólag ezen az estén megtekinthető Vegas-show észbontó trükkökkel, látványos akrobatikus mozdulatokkal, a Matild Girls elbűvölő táncával és kellemes dallamokkal kápráztatja el a vendégeket. A tavaly elindult revü-showműsorok idén új szintre emelkednek, és három különböző tematikával jelentkeznek hetente két alkalommal.

A Matild Palota tavaly októberben élesztette újra a revü fantasztikus, csillogó világát a fővárosban. Hetente többször újra felelevenítették a huszadik század eleji pesti éjszakai életet, híres magyar művészeket felvonultató élő koncertekkel, páratlan előadásokkal és háromfogásos vacsorával készültek a szórakozni vágyó közönségnek. Az estek sikerének köszönhetően tavasszal új évaddal, még látványosabb tematikus revü és show-műsorokkal, és különleges gasztronómiai kalanddal örvendeztetik meg a látogatókat.

Budapest legexkluzívabb vacsoraelőadása 3 különböző tematikájú esttel készül. A „Life is a Cabaret” az igazi időtlen szórakozás újragondolt koncepcióban. A klasszikus francia kabaré ihlette modern jelenetekkel a “Life is a Cabaret” újradefiniálja az időtlen elegancia fogalmát. A néző tanúja lehet egy kibontakozó történetnek, amely egyesíti a legszebb dalokat és modernkori slágereket a Group’n’Swing csodás előadásában.

A „Dreams come true” egy csodálatos utazást kínál a burleszk világába. A Fehér Lili főszereplésével megálmodott elegáns és vonzó előadás tele van magával ragadó pillanatokkal és a Matild Girls kirobbanó koreografált táncaival. Az álmok világába elkalauzoló burleszk show-műsor egy igazán intenzív élményt nyújt majd a budapesti éjszakában.

A harmadik „Fly me to the Moon” elnevezésű vacsorarevün Gájer Bálint és zenekara Hollywood legszebb szerelmi történeteit idézi meg és eleveníti fel a Matild Café & Cabaret történelmi színpadán. Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole és Michael Bublé legszebb slágereit veszi sorra, melyet a Matild Girls lélegzetelállító mozdulatai kísérnek. A szenvedélyes és játékos show tökéletes módja annak, hogy a vendégek átélhessék a kabarék időtlen klasszikus világát egy finom vacsora kíséretében.

Az előadások alatt idén is fényűző, 3 fogásos vacsorát szolgálnak fel, mely gasztronómiai élmény kulináris filozófiájának középpontjában a kiváló vendégélmény áll. A legmagasabb színvonalú technológia és a legfinomabb alapanyagok felhasználása idén is alapvető. Újdonság, hogy a vendégeknek lehetőségük lesz VIP jegyek vásárlására is, mely biztosítja számukra, hogy az első sorból nézhessék a showt és olyan extra ínyenc menüt választhassanak, melyben a fésűkagyló, a homár és a a bárány wellington is szerepel.

„Nagy öröm számunkra, hogy a tavalyi évben ilyen népszeűek voltak a revüműsoraink vendégeink körében. Az új évadban szeretnénk még lehengerlőbb és ragyogóbb showt, valamint még különlegesebb kulináris élményt kínálni. A Matild Cabaret programja egyedülálló lehetőséget biztosít a budapesti szórakozóhelyek palettáján, mert a vendégek az este keretein belül láthatnak egy színvonalas revüshow-t, amelyet egy a tőlünk megszokott gasztronómiai élménnyel párosítunk. Új, legendás hely van születőben, és ez nagy büszkeséggel tölt el minket.” – mondta Selim Ölmez, a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel, Budapest igazgatója.