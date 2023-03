180 éves a legrégebbi cella, amelyet a mai napig használnak

A Dunán indult új magyar krimisorozat valódi hátteréről készített riportot a hétfői Kékfény. A börtöntörténelemről szóló riportban beszámoltak arról a celláról, amelyben nemcsak a falak, de még az ajtó is ugyanaz, amit egykor a betyárokra zártak, valamint az is kiderült, hogy az első fenyítőházba akár a szülők is beküldhették vásott gyerekeiket.

Már a szabadságharc előtt felépült, így szinte biztos, hogy negyvennyolcas honvédeket is őriztek a balassagyarmati börtönben. Ez a legrégebbi, máig működő büntetés-végrehajtási intézet Magyarországon, amelyben még a zárkaajtók és az ablakok is eredetiek, derült ki a Kékfény hétfő esti riportjából, amelyben neves szakértők segítségével tudhattuk meg, hogy mi történt a valóságban a magyar büntetés-végrehajtás elmúlt évszázadaiban. A Kékfény börtönriportjának apropóját az új magyar sorozat, a Cella – letöltendő élet hétfői premierje adta. A Dunán március 20-tól látható nyolcrészes sorozat is kapcsolódik valóságos történelmi eseményekhez, viszont egy „történelmi liftbe” helyezi a nézőt, hogy virtuális időutazással élhesse át, mi minden történhetett egy évszázadokon keresztül működő börtönben. (Fotó: MTVA) A Cella epizódjai között csak az a kapcsolat, hogy ugyanabban a képzeletbeli zárkában játszódnak. 1848-as hazafiakról, ötvenhatos forradalmárokról, de olajszőkítő gengszterekről és például a jövő bűnözőiről is szól egy-egy rész. „A legfőbb mondanivalója ennek a sorozatnak, hogy milyen döntéseket hozhat az ember, ha brutális körülmények között van, vagy ha borzalmas tettet hajtott végre, vagy ha egy korszak áldozata. Kegyetlenek leszünk, vagy pedig fel akarjuk oldozni magunkat és a másikat” – ismertette az antológiasorozatot a társproducer, Helmeczy Dorottya. Kapcsolódó tartalom Vajon mi lenne, ha a falak mesélni tudnának? Megérkezett a Cella - Letöltendő élet című minisorozat előzetese Az izgalmakban és meghökkentő történetekben bővelkedő heti krimisorozat első része március 20-án látható a Dunán. A Kékfény adásából további érdekességeket is megtudhatnak a nézők a zárkán belüli élet alakulásáról a Médiaklikken a Cella – letöltendő élet epizódjai pedig hétfő esténként 21:35-től láthatók. Ha lemaradt volna róla, ide kattintva megnézheti.