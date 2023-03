Forgács Gábor betegségével is pozitívan nézett szembe

Nagy dolognak tartja, hogy komolyabb betegség nélkül élt le 72 évet Forgács Gábor, akinél néhány éve diagnosztizáltak rákos megbetegedést. A színész, humorista a boldogságkeresés témáját körbe járó Ridikül című műsor vendégeként azt is kifejtette, egész élete csodálatosan alakult.

Nem az számít, hogy valamit megszerezzen az ember, hanem az oda vezető út – mondta a Duna Ridikül című műsorában a színész. Forgács Gábor kifejtette, akkor boldog, amikor megkeresik egy feladattal, mert érzi, hogy szükség van rá. Arról is beszélt, hogy gyakran a leghétköznapibb helyzetekben is boldog perceket él át, hiszen remek családja van, és munkával is ellátják.

„Szerencsére csodálatosan alakult az életem, mert mindig azt csinálhattam, amit szeretek. Irodagép-műszerész éppúgy szerettem lenni, mint az országot, világot járó előadó, vagy színházban játszó színész, és azt is szeretem, amit most csinálok, szinkronizálok, narrálok” – mondta Forgács Gábor, aki pozitív szemléletét akkor is megőrizte, mikor kiderült betegsége.

„Rákos vagyok mind a mai napig. Elég későn, 72 éves koromban jött ez a betegség. Nagy dolog, hogy az ember leél úgy 72 évet, hogy szinte semmi baja nincs. Aztán jött ez a betegség, és persze kellemetlen az első pillanatban, mikor közlik az emberel a diagnózist, de ettől nem vagyok hajlandó búskomorságba esni. Abból indultam ki, hogy majd segítenek rajtam, és persze én is mindent megteszek a gyógyulásért. És valóban így lett, három orvoscsoport mindent elkövetett azért, hogy most itt ülhessek.”

