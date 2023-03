NINCS PARANCS! – dokumentumfilm egy sorsfordító eseményről

A kortárs magyar filmművészet újabb kiemelkedő alkotása látható vasárnap este a Dunán. A történelmi eseményeket feldolgozó filmek közül ezúttal a NINCS PARANCS! került be a programkínálatba, amely az 1989-es történéseket követi nyomon két határőr alezredes történetén keresztül. A sorsfordító időszakban egy 40 éve működő rendszer omlik össze.

A film 1989-ben játszódik, ami Európa sorsfordító éve. Bella Árpád és Harald Jäger határőrök kísértetiesen hasonló helyzetbe kerülnek. Mindketten – felsőbb parancs híján – átengedik a magyar, majd a német tömeget a határon. A reakciók kiszámíthatatlanok. Bátor fellépésükkel felgyorsítják a 20. század végi történelmi események menetét és megakadályozzák egy tömeges tragédia bekövetkeztét. Erről szól Szalay Péter valóságfilmje. A Balázs Béla-díjas dokumentumfilm-rendezőt elsősorban a személyes történetek érdekelik; az alkotó és forradalmi lelkületű embereket keresi a történelem útvesztőiben. Filmjei hazai és nemzetközi fesztiválokon is versenyeznek. A mozikat is megjárt NINCS PARANCS!-ot Európai Uniós intézményekben, külföldi konzulátusokon és nagykövetségi bemutatókon is folyamatosan vetítik, legutóbb Ohio-ban (USA) versenyzett.

NINCS PARANCS! vasárnap este 21:00 órakor a Dunán.

Kiemelt kép: MTI /Várkonyi Péter