Aczél Petra: Legyen időnk válaszolni a gyereknek

Az otthoni, családon belüli kommunikáció meghatározó szerepéről beszélt Aczél Petra nyelvész, kommunikációkutató, a közmédia Montágh Testületének elnöke a Duna Család-barát című műsorában. Hangsúlyozta, a szülők életében jelen lévő problémákról is lehet beszélni, illetve javasolta, hogy mellőzzük a gyerekkel való társalgás során a túl általános kérdéseket.

Vigyázni kell, hogy a gyerekkel folytatott beszélgetések témáit ne korlátozzuk le. Nemcsak a kommunikáció milyensége meghatározó, vagy hogy mennyire várjuk el, hogy egyetértsenek velünk a gyerekeink, hanem az is, hogy milyen széles a témák köre – mondta Aczél Petra, aki év eleje óta elnöke a közmédia Montágh Testületének, amely a közmédia műsorvezetőinek a nyelvhasználatát, kommunikációját felügyeli, ezzel egyedülálló munkát végez a magyar médiapiacon. Kiemelte azt is, hogy a felnőttek saját problémáikról is beszélhetnek a gyerekekkel. „Ne hagyják a küszöbön a gondjaikat. Nem baj, ha egy gyerek is látja, mit jelent a munka világa, vagy egy esetleges betegség a családban”.

A Család-barát stúdiójában beszélt a gyermekek esetében egy bizonyos életkorban tapasztalható „miért korszakról”. „A miért kérdés nagyon fontos intelligencia-forrás. Lényeges, hogy legyen időnk válaszolni neki, hogy megmaradjon az érdeklődése. Ne váljon olyan emberré, aki nehezen kezeli a konfliktusokat, mert nem tanulta meg, hogyan lehet több nézőpontot végig gondolni, vagy nincs készsége válaszolni, visszakérdezni” – fogalmazott a műsorban Aczél Petra. Kitért arra is, hogy amikor a szülő szeretné megtudni, mi történt gyermekével aznap, mellőzze az általános „mi volt ma veled az iskolában” kérdést, e helyett próbáljon meg egy-egy konkrétumra rákérdezni.

