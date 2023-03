Petőfi Sándor és Jókai Mór kedvenc ételei készültek a Dunán

A Duna Család-barát című műsora a reformkor ízeit is felelevenítette. A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére Petőfi Sándor és Jókai Mór kedvenc ételei kerültek az asztalra.

Feljegyzések szólnak arról, hogy Petőfi Sándor már reggelire is képes volt gulyáslevest enni, de nagyon szerette a rostélyost sült hagymával, valamint a paprikás csirkét is – mondta a nézőknek Martin Imre vendéglős, aki a költő nevét viselő húsétellel kapcsolatban is szolgált részletekkel. „Petőfi nagyon szerette a marhapecsenyét, amelyet hagymás alapon húslével felengedve kedvelt.” Martin Imre a stúdióban paprikás csirkét és Jókai-bablevest készített. Ez utóbbiról hangsúlyozta, akkoriban Jókai egyszerű zöldséges bablevest evett, amibe zsenge füstölt malackörmöt tettek.

A Család-barát adása, amelyben további részletek tudhatók meg a reformkor gasztronómiájáról, hogy milyen különbségek fedezhetők fel az akkor és a ma használt alapanyagok és elkészítési technikák között, az alábbi linken nézhető újra.

A közmédia csatornái reformkori tematikus adásokkal idézik fel az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, a Duna rendhagyó filmes kínálatában március 19-ig a reformkor nagyjaihoz kapcsolódó alkotásokat is láthatnak.

Petőfi 200 – A reformkor nagyjai a Dunán!

A kiemelt kép illusztráció, forrás: Duna Tv/Főmenü