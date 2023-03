Petőfi ezer arca – Sportolt és életet is mentett a költőóriás

Petőfi Sándor nevét hallva a legtöbbeknek a költészet, a forradalom és a szenvedélyes érzelmek juthat eszébe. A reformkor lángelméjű költőjének életében azonban nemcsak az irodalom, de a játék és a sport is jelentős szerepet játszott – hangzott el a Család-barát tematikus, reformkori adásában.

A reformkor nagyjait ünnepli március 13-tól 19-ig a Duna. Napi magazinműsorai, a délelőtti Család-barát és a délutáni Almárium március 13-i adásában a korszak meghatározó alakjai és történései szakemberek tematikus beszélgetéseiben elevenedtek meg. A forradalom vezéregyénisége, Petőfi Sándor sokoldalúsága is a témák között szerepelt, Duró Zsuzsa tehetségfejlesztési szakértő a költő eddig ismeretlen odaláról mesélt.

„Petőfi Sándor életét tanulmányozva fény derül arra is, hogy kiváló sportember volt, remekül evezett. Egy alkalommal úszótehetségét is bizonyította, kimentette egy ismerősét a Dunából, aki csónakjával szerencsétlenül belefordult” – kezdte a Család-barát vendégeként a szakértő, hozzátéve, hogy Petőfi nemcsak a fizikai, de a szellemi sportban is jeleskedett.

„Fondorlatos módon tanult meg sakkozni. Egy hosszú betegsége alatt az őt ápoló házvezetőnő tanította meg a kor népszerű táblajátékára. Ez a szellemi sport az értelmiségi embereket vonzotta, akik élvezték, ha taktikai, stratégiai módon gondolkodhattak. Ezt a tudást művészetében, a politikai vízióiban és később a harcmezőn is kamatoztatta” – emelte ki Duró Zsuzsa, aki szerint a tehetséges emberekre jellemző, hogy a szabadidejüket is aktívan és eredményesen töltik.

A közmédia csatornái egész héten reformkori tematikus adásokkal idézik fel az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. A Duna filmes kínálatában a legnépszerűbb filmek kapnak helyet, a többi között A hídember, A kőszívű ember fiai, az Egy magyar nábob és a Kártpáthy Zoltán című alkotásokat is műsorra tűzi. A csatorna március 15-én, 23:30-tól zenés műsorral adózik Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója előtt: megismétli a március 4-i Petőfi 200 szuperkoncertet, amelyben Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, valamint a Modern Art Orchestra adott elő Petőfi-verseket a hazai zenei élet kiváló szólistáival.

