Német produkció nyerte el a legjobb nemzetközi film díját Oscar-gálán

A Nyugaton a helyzet változatlan című, Erich Maria Remarque első világháborús klasszikus regényéből készült német film nyerte el a legjobb nemzetközi film Oscar-díját vasárnap este a 95. Oscar-díjátadó gálán Los Angelesben.

Edward Berger kilenc Oscarra jelölt alkotása az operatőri díj után ezzel már második Oscarját kapta meg a ceremónián.

A legjobb nemzetközi film Oscar-díjáért az Argentina, 1985, a belga Közel, a lengyel IÁ és ebben a kategóriában először egy ír nyelvű film, A csendes lány is versengett.

A Fekete Párduc 2. jelmezeit tervező Ruth E. Carter kapta a legjobb jelmezért járó Oscar-díjat. 2019-ben a Fekete Párduc című szuperhősfilmért egyszer már elnyerte az Oscart, ő lett az első afroamerikai jelmeztervező, aki átvehette a trófeát ebben a kategóriában.

Kapcsolódó tartalom

A legjobb haj és smink díját A bálna című filmnek ítélték oda.

A legjobb rövid dokumentumfilmnek járó Oscar-szobrot a The Elephant Whisperers, a rövid animáció Oscarját pedig a The Boy, the Mole, the Fox and the Horse kapta.

Kiemelt képen Edward Berger svájci rendező kezében a legjobb nemzetközi filmnek járó díjjal (Fotó: MTI/EPA/Caroline Brahman)