Rex címmel látható előadás Valerij Fokin rendezésében a Nemzeti Színházban

Rex címmel az emberiség jövőjéről szóló előadás látható Valerij Fokin rendezésében a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán.

Kirill Fokin Rex című művében az emberiség egy államot alkot, ám ez nem kis áldozatok árán valósul meg. A fiatal kortárs orosz szerző elgondolkodtató sci-fi darabja a pénteki bemutató után szombaton, majd március 18-án, valamint április 17-én is látható – áll a színház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írják, a Rex című darab arról szól, hogy a jövőben egy erős vezető, bizonyos Leewei Kaplan egy államban egyesíti az emberiséget, ám 130. születésnapja előtt, mérlegre téve az életét, azon vívódik, vajon megérte-e a sok áldozat azért, hogy ez a nagy álom megvalósuljon.

A szerző szerint Kaplan ikonikus figura, aki kíméletlenül, a veszteségekkel nem törődve vezette az emberiséget egy jobb korba, s hogy mindezt elérje, önmagát teljes mértékben az ügynek szentelte. Ez a történet a vezetői felelősségről, a politikai hatalomról, de a magányról is szól – írják a darab ismertetőjében.

„Nem gondolom profetikusnak mindazt, ami ebben a darabban van, hiszen az itt feltett kérdések már korábban is körvonalazódtak, aktualitásuk volt már évtizedek óta”

– mondta Kirill Fokin a 2021-ben megjelent darabról. „Az érdekel elsősorban, hogyan lehet az emberi lét végességét megragadni, vagy azt, hogy a tetteink milyen nyomot hagynak az időben. Az okok és következmények láncolata az egyik központi kérdés a politológiában, ami számomra meghatározó. A Rex az ember álmáról, vágyairól szól, és főleg arról, mi történik akkor, ha az ember álma megvalósul” – idézik az írót.

Mint kiemelik, a főszereplőt, a legendás ENSZ-főtitkárt Horváth Lajos Ottó személyesíti meg, aki szerint nagyon mai, igazán húsbavágó problémákat jár körül a darab. „A globalizáció vagy annak elutasítása most is körülöttünk van, ezt a hátteret festi fel a darab is, csak a jövőbe vetítve. Ezzel nem nehéz azonosulni, hiszen a problémakör benne van a mostani mindennapjainkban” – emelte ki.

„Leewei Kaplan mérlegre teszi az életét, vajon helyes volt-e mindaz, amit tett, illetve, megérte-e az áldozat, amit hozott? Ezek a dilemmák akár egy művész dilemmái is lehetnek, és még nagyon sokan kérdezhetik meg maguktól, érdemes volt-e feláldozniuk bizonyos dolgokat a céljaikért”

– mondta.

A szerző édesapját, Valerij Fokin rendezőt is idézik, aki kiemelte: a globális egység illúzió, a legnagyobb probléma, nemzetiségtől függetlenül, bennünk, emberekben van, ma is a politikai ambíció és az önhittség irányítja a világot.

A szentpétervári Alekszandrinszkij Színház vezetője szerint az előadás arra a nem túl szívderítő diagnózisra épül, hogy az eddigiekhez hasonlóan, a 21. század emberei is egymást ölik, és jó kérdés, mitől is változna ez a jövőben.

„Tíz éve mutattuk be a Svejk.Visszatérés című – a MITEM közönsége által is látott – előadást, majd 2019-ben a Sztálin születése című darabot állítottam színpadra, nemrég pedig forgattunk egy filmet Petropolisz címmel – ezek mind arról szólnak, hogy a világunk a megsemmisülés határán mozog”

– mondta.

Hozzátette: a katasztrófa előérzete lengte át ezeket a műveket, és sajnos mindaz, amit éreztek, bekövetkezett. „Olyan katasztrofális eseményeknek vagyunk tanúi, amikor az ember nem több ágyútölteléknél” – mondta, kiemelve, hogy a tragédia jele, ha az embert olyan anyaggá silányítják, ami a politikai ambíciók oltárán feláldozható.