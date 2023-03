A Felvidék nótaénekesei a Dankó Rádió márciusi stúdiókoncertjén

Újabb élő stúdiókoncerttel várja hallgatóit március 2-án a Dankó Rádió. A Jó ebédhez szól a nóta! című műsor vendégei a Felvidékről érkező nótaénekesek, Kollár Katalin és id. Derzsi György lesznek, akiket az ifjú prímás, Balázs Tamás és zenekara kísér. A koncert 13 órától a rádió Facebook-oldalán is követhető.

A magyar zene rádiója különleges vendégekkel készül következő stúdiókoncertjére március 2-án. A műsor szerkesztő-műsorvezetője, Budai Beatrix meghívására a magyarnóta és számos más műfaj nagy művészei érkeztek már a Dankó Rádió stúdiójába, hogy élő előadással hozzák közelebb a magyarnótát a hallgatókhoz. A hazai énekesek mellett a Dankó Rádió a határon túli magyar művészeket is időről időre meghívja, a márciusi vendégek ezúttal Felvidékről érkeznek.

Kollár Katalin számos műfajban elismert énekes, így a magyarnóta, opera és kórusművek terén is. A Dunaszerdahelyről érkező énekesnő fellépései mellett a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskolát vezeti, ezáltal a jövő énekeseinek és zenészeinek nevelésében is aktív szerepet vállal. Id. Derzsi György nótaénekes pedig 65 éve népszerűsíti a magyarnótát a csallóközi és a magyarországi közönség körében.

A két előadó fontos szerepet tölt be a Dankó Rádió életében, hiszen 2016 januárjában felléptek a Dankó Klub műsorában, a Thália Színház Mikroszínpadán. A Dankó Rádióhoz fűződő kiváló szakmai kapcsolat azóta is megmaradt, a magyar zene ápolása és népszerűsítése ugyanúgy összeköti a meghívott előadókat a rádióval, mint a közös zenehallgatás a világ magyarságát. Az interneten is közvetített koncertek töretlen népszerűségnek örvendenek, a hallgatók a világ minden tájáról követik az adást.

A Jó ebédhez szól a nóta! stúdiókoncertjéhez ezúttal egy fiatal prímás, Balázs Tamás és zenekara szolgáltatja a muzsikát.

Jó ebédhez szól a nóta! – Minden hónap első csütörtökén 13 órától élő stúdiókoncerttel a Dankó Rádióban és a rádió Facebook-oldalán!