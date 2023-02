Vajon mi lenne, ha a falak mesélni tudnának? Megérkezett a Cella - Letöltendő élet című minisorozat előzetese

Vajon mi lenne, ha a falak mesélni tudnának? Ezzel a gondolattal játszik a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Cella - Letöltendő élet című, 8 külön epizódból álló sorozat alkotói csapata. A Megafilm Service izgalmakban és meghökkentő történetekben bővelkedő heti krimisorozatának első része március 20-án látható a Dunán olyan színészekkel, mint Jászberényi Gábor, Járó Zsuzsa, Réti Adrienn, Szamosi Zsófia, Rátóti Zoltán, Trokán Péter és Balázs Andrea.

Már a most megjelent hivatalos előzetes is bővelkedik izgalmakban, amelyben jól látható, hogy egymástól független történeteket mesél el a Cella – Letöltendő élet című mini-széria, melynek minden egyes epizódja más-más időben játszódik. Egyetlen közös van bennük: egy budai börtöncella, ami „utazik az időben”. Mert a bűnösöknek minden korban bűnhődniük kell.

De vajon mi a bűn valójában? És kik az igazi bűnösök? Hogyan segít egy félholtra vert magyar tudós a világűrben sodródó Gagarinnak? Van-e kiút egy szexuális ragadozó náci börtönparancsnok karmaiból? Kegyetlen bosszút állhat-e szerelmén egy átvert szerető? Nyerhet-e egy kapzsi maffiavezér, akinek az emberi élet semmit nem jelent? Mi jár a barátnak, aki bármit megtesz, hogy ne ő bűnhődjön egy aljas gyilkosságért? Mit tehet egy anya, akit felőröl a küzdelem egy végzetes betegséggel?

Egy poszt-apokaliptikus jövőben börtönbe zárhatja-e szándékosan a családját egy apa, mert annyira retteg a külvilágtól?

Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a Helmeczy Dorottya – Kálomista Gábor producerpáros nevével fémjelzett sorozat, amely nyolc történeten keresztül meséli el, hogyan változott a bűn és az ártatlanság fogalma kétszáz év alatt ugyanabban a börtöncellában, a 19.század közepétől egészen a nem is olyan távoli jövőig.

„A Megafilm Service krimiszériája egyben az első magyar antológiasorozat is, amit minden nézőnek ajánlok, akit érdekelnek a bűnügyi esetek, valamint az, hogy a börtönben való létezés hogyan hat bűnösre – vagy ártatlanra. Annak is ajánlom, aki szeret utazni az időben, vagy aki nem tudja eldönteni, hogy tényleg van-e értelme a megbocsátásnak. És persze annak is, aki nem fél tévéképernyőn visszanézni, hogy az emberi létezés kegyetlen szabályai között túlélhetünk-e, és ha igen, hogyan. Ez egy fenyegetésekkel teli korszakban, egy fenyegetéssekkel teli torokszorító sorozat, sok-sok feloldozással” – mondta el Helmeczy Dorottya.

Az antológiasorozat forgatókönyveit Horváth András Dezső, Vörös András, Várkonyi Zoltán és Veres Attila írta.

„Minél szűkebb térben játszódik egy történet, annál jobban kiéleződnek benne az emberi konfliktusok. Egy börtöncellánál pedig kevés szűkebb tér létezik. Itt minden érzelem felerősödik: a gyűlölet, az irigység, a félelem, vagy éppen a szerelem. Ebben a cellában rendkívül különböző karakterek kerülnek egymás mellé. Akad köztük éterien tiszta és végtelenül aljas is. De az izgalmas kérdés nem az, hogy ki győz a végén, a jó vagy a rossz, hanem az, hogy mit tanulnak egymástól. Mert a szabadságra minden ember vágyik, de ebből a cellából csak az szabadulhat, aki szembenéz önmagával. A saját tisztaságával és a saját aljasságával is” – árulta el Horváth András Dezső.

A történetek nem csupán fordulatokban és izgalmakban bővelkednek, de remek színészi alakításokban is. Valamennyi epizódot Csillag Mano rendezte, aki eddig főként vágóként volt hivatott arra, hogy egy-egy filmnyi történetet összerakjon, mint egy jól működő puzzle-t, most pedig 8 külön történetet kellett egyetlen sorozattá gyúrnia.

A krimiantológia 2023. március. 20-án debütál a Dunán. A különböző epizódok 8 héten át, minden hétfőn, a Kék fény után láthatók.

Szereplők: Jankovics Péter, Bercsényi Péter, Király Dániel, Fábián Gábor, Máhr Ágnes, Rátóti Zoltán, Horkay Barnabás, Formán Bálint, Olt Tamás, Réti Adrienn, Marczinka Bori, Herczeg Adrienn, Mészáros Piroska, Buza Tímea, Szandtner Anna, Fehérvári Péter, Schmidt Sára, Dékány Barnabás, Gál Tamás, Orosz Ákos, Farkas Franciska, Tóth Auguszta, Bárdi Gergő, Cseke Attila, Jászberényi Gábor, Pál András, Sághy Tamás, Ódor Kristóf, Bach Zsófia, Krisztik Csaba, Trokán Péter, Rajkai Zoltán, Simon Zoltán, Nagyidai Gergő, Fekete Róbert, Noé Viktor, Durkó Zoltán, Brunner Levente, Krisztik Csaba, Pásztor Dániel, Mechle Christian, Szabó Simon, Bernáth Dénes, Gaál Dániel, Varga Balázs, Valiszka László, Járó Zsuzsa, Mentes Júlia, Sipos Vera, Balázs Andrea, Viktor Balázs, Pataki Ferenc, Fellinger Domonkos, Hajdu Tibor, Horváth Lajos Ottó, Rákos Olivér, Zoltán Áron, Lovas Dániel, Molnár Mór, Dorsoczky Lóránd, Merényi Erik Noel, Kenéz Ágoston, Szamosi Zsófi, Nagypál Gábor

Alkotók: