Petőfi Zenei Díjátadó – Így készült a gálaműsor

A tévénézőket és az internetezőket is lenyűgözte a Petőfi Zenei Díjátadó idei különleges életműdíjgálája, mely a díjazott, Adamis Anna, a beatkorszak legendás dalszövegírója tiszteletére készült. A siker titkáról a műsor kreatív producere, Medvegy Anikó beszélt a Duna Család-barát magazinjának vendégeként.

Sosem készült még olyan nagyszabású életmű-gálaműsor a Dunán, mint a február 18-i Petőfi Zenei Díjátadó, amely Adamis Anna művészetét ünnepelte. A dalszövegírót hazánk több tucat sztárelőadója – köztük az LGT tagjai, Presser Gábor, Karácsony János és Solti János, valamint Tóth Gabi, Nagy Feró, Novák Péter és Miklósa Erika – köszöntötte olyan slágerekkel, mint a Gyöngyhajú lány, a Ringasd el magad vagy a Szólj rám, ha hangosan énekelek. A gálaműsor kreatív producere a Család-barát műsorában arról mesélt, hogyan tudták rávenni a szereplésre az évtizedek óta a reflektorfénytől visszavonultan élő művésznőt.

„Óriási élmény volt létrehozni ezt az életműgálát. Mindeközben nagy felelősség is, hiszen mi, műsorkészítők személyesen nem ismertük Adamis Annát, csak a dalain keresztül. Az elmúlt évtizedekben egyáltalán nem szerepelt nyilvánosság előtt, nem volt könnyű elérni és felkérni őt. Nagyistók Tibor kollégám diplomáciai érzéke nélkül ez a gála nem jöhetett volna létre. Szerettünk volna örömet okozni neki, és közben a nézőket is szórakoztatni, a visszajelzések alapján mindkettő sikerült” – kezdte a Család-barát vendégeként Medvegy Anikó kreatív producer, aki elárulta, volt, hogy belehallgatott Adamis Anna bekapcsolt mikrofonjába, aki többször is emlegette, milyen sokan gyűltek össze miatta a gálakoncerten.

„A Duna TikTok-csatornáján is népszerűek az életműgála videós tartalmai. Reméljük, a fiatal generációt is megszólítja majd Adamis Anna művészete” – tette hozzá a televíziós szakember, aki kreatív producerként az elmúlt években hozzájárult több Petőfi Zenei Díjátadó, valamint a Csináljuk a fesztivált legutóbbi évadainak sikeréhez is. A közmédia zenés show-műsorának nagy népszerűsége miatt az előző évad részeit péntek esténként 20:55-től megismétli a Duna.

Kiemelt kép: Medvegy Anikó, a Petőfi Zenei Díjátadó kreatív producere (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)