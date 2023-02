Mutatjuk, mikor indul országos turnéjára a Magyar Nemzeti Cirkusz

Március 15-én a Budapesten, a Pólus Center mellett felállított nagysátorban kezdi meg 29. országos turnéját a Magyar Nemzeti Cirkusz; a kilencállomásos országjáráson a Szenzáció című műsort láthatja a közönség – közölte a Magyar Nemzeti Cirkusz kedden.

A több mint kétórás show-ban szerepel a tavalyi Latinai Nemzetközi Cirkuszfesztiválon arany díjjal jutalmazott magyar lovasakrobata szám, valamint tradicionális lengőtrapéz-bemutató, a Brazíliából érkező, nyitott halálgömbben motorozó artisták pedig ezúttal női pilótával lépnek fel – olvasható a cirkusz közleményében.

A társulat honlapja szerint március 23. és április 2. között Miskolcra, majd április 6. és 16. között Nyíregyházára látogatnak. A június 4-ig tartó országjárás további állomásai Debrecen, Békéscsaba, Orosháza, Szentes, Szolnok, Kecskemét és Kiskunfélegyháza lesznek.

A cirkusz tájékoztatása szerint a műsor kosztümös főpróbájának bevételét a Richter család az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványnak ajánlja fel.

A közleményben kitérnek arra is, hogy március utolsó napján újranyit a 32 hektáros területen működő, nagykőrösi Richter Safari Park, ahol több mint 300 állat és megannyi újdonság, köztük a nagymacskáknak épített új kifutó várja a közönséget, a bátrabbak járművekkel be is hajthatnak a fehér tigrisek és oroszlánok közé.

A 4 kilométer hosszú autós szafarin az elefántok és Namibi, a zsiráf mindennapjait ismerhetik meg a látogatók.

De etetni lehet zebrákat, tevéket, lámákat, struccokat, emukat, szürkemarhákat és vízibivalyokat is. A legkisebbeket állatsimogató, dinópark, játszótér és vidámpark is várja, a cirkuszi sátorban pedig különféle műsorszámok szórakoztatják majd a közönséget – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció.