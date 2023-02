Új címmel és tematikával várja a nézőket az M5 legrégebbi műsora

Petőfi 200 címmel látható az M5 kulturális csatorna legrégebbi műsora, a Tőkéczki és Takaró: Történelem és irodalom mindenkinek. A tematikájában is megújult műsor szerdánként 15:57-től látható.

Petőfi Sándor munkásságát és annak a régmúlt korokra, valamint a jelen kultúrájára gyakorolt hatását mutatja be az M5 megújult műsora. A Petőfi 200 – megőrizve elődje, a Tőkéczki és Takaró szellemiségét – az igényes kultúraközvetítést tartja legfontosabb feladatának. A Petőfi-bicentenárium alkalmából nevet váltó műsor célja továbbra is a szórakoztató ismeretterjesztés.

Petőfi versein túl egész évben szerepet kapnak műfordításai, publicisztikai tevékenysége, valamint elbeszélő jellegű művei, melyekben kiemelten szerepelnek a magánéleti vonatkozások is, középpontban szerelmeivel. A költő gondolkodása eszmetörténeti szempontból is nagyon fontos, hiszen nemzeti radikalizmusa a későbbi korok magyar irodalmára is erősen hatott. A műsor azt is bemutatja, hogyan él tovább munkássága olyan neves 20. századi íróink műveiben, mint Ady Endre, Babits Mihály, vagy Herczeg Ferenc.

„Az idei célkitűzés, hogy egy olyan Petőfi képet tárjunk a nézők elé, amelyről le van fosztva minden ideologikus megközelítés. A Petőfi 200 óriási lehetőséget ad arra, hogy újfajta megközelítéssel mutassa be Petőfi korát, a 19. század első felét. Ezen kívül Petőfi Sándor élete is tartogat még olyan megválaszolandó kérdéseket is, mint születése, illetve származása” – osztotta meg gondolatait a Petőfi 200 műsorvezetője Takaró Mihály, József Attila-díjas magyar író, irodalomtörténész, tanár.

Az M5 kulturális csatorna megújult műsora azt is láttatja, hogy Petőfi munkássága kiválóan tanítható, mert az üzenetei nem pusztán a saját korának szólnak. Illetve rávilágít arra, hogy miként közelít a kortárs költészet Petőfihez. A meghívott vendégek köre rendkívül széles, nem pusztán irodalmárokat vagy történészeket szólaltatnak meg, hanem a magyar kultúra számos más területének képviselőit is.

Több mint 200 szakértővel -földrajztudóssal, alkotmánybíróval, nyelvésszel, régésszel- találkozhatnak a nézők az M5 műsorában.

„Szokták mondani, hogy a kultúrát ápolni és őrizni kell, ez féligazság, hiszen az igazság az, hogy a magyar kultúrát megélni kell. Egy táncházban megtanult néptánc, egy elolvasott magyar regény jelenti a megélést, hiszen hatása anélkül, hogy tudnánk, nemzeti kultúraépítő szereppel rendelkezik” – tette hozzá Takaró Mihály, akit nemrég az ismeretterjesztésért végzett tevékenysége elismeréseképpen Tőkéczki László-díjjal tüntetett ki a közmédia.

Petőfi 200 szerdánként 15:57-től az M5 műsorán!