Legendák a Petőfi Zenei Díjátadón – Az LGT tagjai, Charlie és Nagy Feró ünnepelték az életműdíjas Adamis Annát

Adamis Anna: Meghatott a rengeteg köszöntés

Rendkívül meghatott, hogy rengetegen, mintegy ötven vagy annál is több színész, zenész, énekesek és zenekarok, táncosok összehozták ezt a csodálatos estét, s engem megtiszteltek vele – nyilatkozta a hirado.hu-nak Adamis Anna. A dalszövegíró műveit, életútját eleveníti fel a Petőfi Zenei Díj – Az életmű gála a Duna Televízión. A műsor keretében a művész életműdíjat is kapott, melyet a 2020-as díjazott, Horváth Charlie adott át. A költőként, előadóművészként is ismert alkotót életútjáról kérdeztük.