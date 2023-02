Júliusban újra viking metaltól lesz hangos a Barba Negra

Idén nyáron ismét Budapesten koncertezik a viking metal stílus egyik zászlóshajójának számító Amon Amarth zenekar. A svéd banda július 3-án lép fel a Barba Negra megújuló szabadtéri színpadán.

A bő 30 éve létező Amon Amarth epikus, dallamos death metaljával szép lassan meghódította a világot, pályafutásuk során olyan legendás zenekarokkal turnéztak együtt, mint a Slayer, a Morbid Angel, a Megadeth vagy a Children Of Bodom, mára pedig saját jogon is igazi nagyágyúnak számítanak a keményebb zenék kedvelőinek szemében.

Bár a zenekar maga visszautasítja a viking metal címkét, ők inkább death metal-csapatként hivatkoznak magukra, tény, hogy a skandináv mitológiáról, viking történelemről szóló szövegek összeforrtak a banda nevével, ezek is egyedivé teszik, sajátos karaktert adnak az együttesnek, amivel kitűnhettek a rengeteg északi metalzenekar közül.

Az Amon Amarth hosszú működése során eddig 12 nagylemezt jelentetett meg, legutóbbi albumuk, a The Great Heathen Army 2022 augusztusában jelent meg. Ennek az anyagnak a turnéjával térnek vissza hozzánk most idén nyáron. Viking barátaink egyébként is szinte hazajárnak Budapestre, az elmúlt években többször léptek fel a magyar fővárosban, legutóbb tavaly októberben zúztak egyet a Barba Negrában a Machine Head oldalán.

Ezúttal ismét a Barba Negra lesz a helyszín, egészen pontosan a nyárra megújuló szabadtéri színpada, az időpont pedig 2023. július 3-a. A koncertre február 22-én, szerdán 10 órától lesznek elérhetőek a belépők a jegyvásárlásról bővebb információ erre a linkre kattintva érhető el, a buli Facebook-eseménye pedig erre található.

A kiemelt képen az Amon Amarth zenekar jelenlegi felállása. Fotó: amonamarth.com