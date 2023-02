Földközelben címmel megnyílt az idei első kiállítás a debreceni Modemben

A magyar portré- és tájfestészet kiemelkedő alakjainak alkotásait mutatja be a debreceni Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ idei első, Földközelben címmel megnyílt tárlata.

A vasárnaptól április végéig látogatható kiállításra az alkotásokat az Antal-Lusztig-gyűjteményből válogatták, az apropót pedig az adta, hogy egy hónap múlva jelenik meg a negyedik szakkatalógus, amely a gyűjteményt dolgozza fel – közölte Vizi Katalin, a Modem ügyvezető igazgatója.

A gyűjtemény tulajdonosa, Antal Péter szerint a Mednyánszky László, Koszta József, Fényes Adolf, Iványi Grünwald Béla, Tornyai János, Endre Béla, Glatz Oszkár, Nagy István, Rudnay Gyula, Medgyessy Ferenc és Holló László műveit bemutató tárlat mindenkinek szól, de az Alföldön élőknek, akik – a kiállítás címét kölcsönözve -, évszázadok óta földközelben élnek, mást mond, mint a külföldieknek, akik nem ismerik a magyar sors mibenlétét.

„A művészek a két világháború közti időszakban fogalmazták meg a magyar élethez, a pusztához, a magyar emberhez, a szegénységhez való kötődésüket, de a szegénységben is meglátták a szépséget és mindazt, amit az utókorra hagyományozhatnak”

– tette hozzá Antal Péter.

A kiállítás kurátora, Nagy T. Katalin tájékoztatása szerint az Antal-Lusztig-gyűjtemény a Modemben is megjelenő tizenegy művésztől mintegy félezer alkotást tartalmaz, de ennek csak a felét mutatja be a tárlat.

Mint kifejtette, a műveken keresztül bemutatják a tájat, a pusztát, de a tájképek mellett kiemelt figyelmet szentelnek azoknak az arcképeknek, emberábrázolásoknak is, amelyek a magyar társadalom jellegzetes alakjait jelenítik meg. Önálló szekció mutatja be az első világháború idején dolgozó hadifestők valós élményekből merítő, megrázó alkotásait, de a festők mellett megjelenik a korszak egyik nagy szobrásza, Medgyessy Ferenc is, akinek munkái jól illeszkednek abba a szellemiségbe, amelyet a többi művész képvisel.

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt