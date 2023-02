Elhunyt a legendás színésznő

Stella Stevens 1959-től kezdve összesen 142 produkcióban szerepelt, már az első filmjéért, a Say One for Me-ért megkapta a legjobb kezdő színésznőnek járó Golden Globe-ot.

Elvis Presley oldalán szerepelt – idézte fel az Origo.

RIP Stella Stevens (1938-2023), 84. Veteran film and television actress. Seen here in the Bonanza episode “Silent Thunder” (1960) portraying a deaf girl living with her father and whom Little Joe (Michael Landon) helps by teaching her sign language. A nice story. #StellaStevens pic.twitter.com/zZR7FkyTus

— James A. Conrad (@James_A_Conrad) February 18, 2023