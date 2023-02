Igazi könnyűzenei koncertélmény várja a Duna nézőit szombaton

Petőfi Zenei Díj Életműdíjjal jutalmazzák a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett dalszövegírót, költőt, Adamis Annát. A művészt február 18-án gálával ünneplik pályatársai és a hazai zenei élet olyan elismert előadói, mint Presser Gábor, Miklósa Erika, Malek Andrea, Bereczki Zoltán vagy Tóth Gabi. A fellépők videóinterjúkban is méltatták az életműdíjas előadót, a felvételeket és a teljes koncertműsort szombat este a Dunán láthatják a nézők.

Adamis Anna máig tömegeket megérintő munkásságát nagyszabású gálaműsorral ünneplik pályatársai: február 18-án a Petőfi Zenei Díj 2022-es Életműdíjával jutalmazzák. A beatkorszak számtalan slágerének dalszövegíróját gyakran az LGT „ötödik tagjaként” is emlegetik: az első öt lemezen található dalok szövege többségében az ő tollából való. Jeles művészek, többek között Kovács Kati, Zalatnay Sarolta, Ruttkai Éva és Varga Miklós is köszönhet neki dalszövegeket. Kiemelkedő munkái közt említhető az idén 50 éves Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című első magyar rockmusical dalszövegírói feladata. Ez a musical a mai napig a Vígszínház történetének egyik legsikeresebb darabja, és már több mint négyszáz előadást megért. Az életműdíjas művészt videóüzenetekben, visszaemlékezésekben is méltatják majd mindazok, akikre munkássága hatással volt.

„Emlékszem, apámmal egy 1200-as, bordó Ladában ültünk, mentünk a rakparton, és megkérdezte tőlem, hogy melyik kazettát hallgassuk útközben, én a Loksit választottam. Kívülről fújtam az Adamis-szövegeket, a mai napig hatalmas rajongója vagyok a közös életművüknek” – idézte fel első emlékeit az életműdíjas dalszövegíróról Bereczki Zoltán, aki előadóként is részt vesz majd a Petőfi Zenei Díjátadón.

„A könnyűzene az egyik legmeghatározóbb része a kulturális identitásunknak. Az LGT pedig egyedi hangzásával és szövegeivel a modern, magyar popzene alapköve lett” – hangsúlyozta Puskás Peti, aki szintén fellép a gálakoncerten.

