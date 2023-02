A közös munka hozta össze Miller Zoltánt és Vágó Bernadettet

Nagy szerepe volt egy közös előadásnak abban, hogy egymásra talált a népszerű musicalszínész-házaspár, akik már 2017 óta házasok. Miller Zoltán és Vágó Bernadett mindennapjaiban azóta is meghatározó, hogy együtt dolgoznak, ez számukra egyfajta éltető erő. A Dunán vasárnap esténként látható Magyarország, szeretlek!

Miller Zoltán és Vágó Bernadett egy közös darabban, a Nyomorultakban szerepeltek együtt, amelynek főpróbája után történt egy sorsfordító ölelés. „Egy darab főpróbája után megszokott, hogy a szereplők gratulálnak egymásnak, megölelik egymást. Így történt velünk is, ám akkor azt éreztem, hogy ez más, olyan mintha már többször is öleltük volna egymást” – mesélte Miller Zoltán színész, énekes a Duna Család-barát című műsorában arról, miként hozta őket össze a közös munka, amely után elhívta randevúra Vágó Bernadettet.

Úgy érzik, tovább erősíti kapcsolatukat, hogy nemcsak a színpadon, hanem a televízóban is együtt dolgoznak, hiszen minden vasárnap este 19:45-től találkozhatnak velük a nézők a Dunán a Magyarország, szeretlek! csapatkapitányaiként. De láthatták őket a hatalmas közönségsikert aratott Csináljuk a fesztivált! színpadán is. A karácsonyi adásban előadott közös daluk különleges alkalom volt, hiszen ez volt az első televíziós duettjük. Miller Zoltán szólóban is szerepelt a nagysikerű Csináljuk a fesztivált! műsorban, amelynek ismétlését február 17-től láthatják a nézők péntek esténként a Dunán. A showműsor előző évadában a Gyöngyhajú lány című slágerrel második helyezést ért el. Ez az Adamis Anna-szerzemény hamarosan ismét elhangzik a Dunán, hiszen a szombaton 19:35-kor kezdődő Petőfi Zenei Díjátadón, ahol Életműdíjjal tüntetik ki Adamis Annát, e csodálatos ballada is hallható lesz Tóth Gabi előadásában.

