Riccardo Frizza szerint különleges élmény magyar közönség előtt fellépni

Nagyon szereti a magyar közönséget Riccardo Frizza, a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek vezető karmestere, aki úgy érzi, semmihez sem hasonlítható a koncertek „itteni” fogadtatása, ünneplése. Az olasz karnagy az M5 Librettó című műsorában méltatta a zenekar nívós munkáját.

Kapcsolódó tartalom

Tavaly szeptemberben csatlakozott vezető karmesterként a Magyar Rádió Művészeti Együtteseihez Riccardo Frizza olasz karnagy, aki február 8-án a Zeneakadémia Nagytermében vezényelte a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát és Énekkarát, illetve február 15-én a zenekart dirigálja a Magyar Zene Házában, amelynek tervezője, Sou Fujimoto a Közmédia Év Embere 2022 díjazottja. A szerda esti, mediterrán hangulatú hangversenynek négy gitárművész, Csáki András, Girán Péter, Fellegi Dávid és Pavlovits Dávid lesz a szólistája. Az esten Debussy Bergamasque szvitje és Prokofjev Klasszikus szimfóniája mellett Rodrigo vérpezsdítő boleróval induló, nagyívű Andalúz-koncertje is elhangzik. Az előadás előtt, amelyet a Bartók Rádió élőben közvetít szerdán 20:05-től, Riccardo Frizza az M5 kulturális csatorna Librettó című műsorában beszélt a magyarországi élményeiről és a közös munkáról.

Kapcsolódó tartalom

„Nagyon szeretem a magyar közönséget, lelkesítő előttük játszani, hiszen érezhetően a közönség is részt vesz az előadásban”– mondta Riccardo Frizza a műsorban. A karmester már 2017-ben is dolgozott a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és Énekkarával, és azonnal látta, hogy az együttes olyan magas szakmai színvonalat képvisel, amely a legrangosabb európai rádiózenekarok körébe emeli. „Célom, hogy Európában is megismerjék, milyen kiváló zenekar működik Magyarországon” – fogalmazott a karmester, aki azt tervezi, hogy a szimfonikus zenekar repertoárját a nagy romantikus iskolák zeneműveivel bővíti. A koncertévad során Riccardo Frizza áprilisban tér vissza Magyarországra, ekkor ismét két előadáson fogja vezényelni a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát és Énekkarát.

Kapcsolódó tartalom

A Librettó beszélgetése az olasz karmesterrel, amelyben a komolyzene jövőjével kapcsolatban is elmondja véleményét, IDE kattintva nézhető újra.

A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának koncertje Riccardo Frizzával a Magyar Zene Házából – február 15-én 20:05-től élőben a Bartók Rádió műsorán!

Kiemelt kép: Riccardo Frizza és az MRME Zenekara és Énekkara (Fotó: MRME/Vörös Attila)