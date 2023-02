A Csináljuk a fesztivált! népszerű az unokák és a dédszülők körében is

A slágerzene generációkat összekötő erejével tarolt a nézettségi versenyben a Duna közkedvelt showműsora. A Csináljuk a fesztivált! legutóbbi két évadának sikereiről a műsorvezetők, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre beszéltek az M1-en.

A tavalyi évad döntőjének nézettségét is túlszárnyalta a közmédia szombat esti zenés showműsora. Több mint 1,1 millió tévénéző kapcsolódott be a Csináljuk a fesztivált! február 4-i fináléjába, amely 14,8 százalékos közönségaránnyal piacvezető volt a sávjában.

A közösségi médiában is sokakhoz elért: egy nap leforgása alatt több mint félmillión látták a Duna Facebook-oldalán az évszázad slágerét, az Úgy szeretném meghálálni című dalt Agárdi Szilvi előadásában.

A műsor titkáról az M1 Ma reggel című műsorában a show két házigazdája mesélt.

„Ahogyan a slágerek, úgy a Csináljuk a fesztivált! is valamennyi korosztályt megszólította, ezt igazolják a nézettségi adatok is. Olyan ereje van, amelyre nem sok más televíziós produkció képes. A képernyő elé tud ültetni különböző generációkat, az unokáktól a dédszülőkig” – kezdte Fodor Imre, aki a Család-barát műsorvezetése mellett boldogan vállalt szerepet a zenés showműsorban is.

A Duna egyik jól ismert arca másodjára volt Rókusfalvy Lili partnere a zenés időutazásban, mindketten karrierjük egyik mérföldköveként említik a közös munkát.

„Mindenki motiváltan, egymást inspirálva dolgozott azon, hogy szombat esténként elvarázsolhassuk a nézőket. A rengeteg sláger mellett hiteles és szórakoztató művészek a színpadon illetve a zsűriben, profi tévés szakemberek, Kerényi Virág bámulatos jelmezei, elképesztő vizuális megvalósítások és látványvilág, valamint a lelkes közönség segített ebben bennünket. Életben kell tartanunk a magyar könnyűzene kincseit és emlékeztetnünk kell a gyermekeinket azokra a szerzőkre, előadókra, akiknek köszönhetjük mindezt” – mondta a Csináljuk a fesztivált! műsorvezetője, Rókusfalvy Lili, akinek gyerekei is követték műsort.

A felvonultatott zenei műfajok közül ők az operett slágereit kedvelték a legjobban.

A Csináljuk a fesztivált! két műsorvezetője érdeklődve várja a show esetleges folytatását, addig is a Duna – a nézői igényekre reagálva – február 17-től, péntek esténként 20:50-től újra műsorra tűzi a teljes előző évadot, amelyben a Lady „N” végzett az élen Peter Srámek előadásában.