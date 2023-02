Madách 200 – Az ember tragédiája rádiójáték a nagyobbaknak, felhívás családi lap készítésre a kisebbeknek

Madách Imre születésének 200. évfordulója tiszteletére több tematikus programmal is készülnek a közmédia csatornái. Ezen a héten a Kossuth Rádió jeles drámaírónk életművével foglalkozik a Rádiószínházban, korábban pedig az M2 Gyerekcsatorna indított egy izgalmas felhívást a Hetedhét kaland című ismeretterjesztő műsorában, ahol családi lapszerkesztésre hívták a nézőket.

Madách Imre születésének 200. évfordulóját a nézőkkel és a hallgatókkal közösen ünnepelik a közmédia csatornái. Ezen a héten a Kossuth Rádió – szerda kivételével – a hét minden napján Az ember tragédiája című drámai költeményből készült 1972-es rádiójátékból ad le részleteket. Az adást megelőző Kulissza című műsorban pedig felvezető beszélgetések hallhatók majd olyan szakértőkkel, mint Praznovszky Mihály irodalomtörténész, muzeológus, Szilágyi Márton irodalomtörténész, egyetemi tanár vagy Sirató Ildikó irodalomtörténész.

(Fotó: Csöndör Kinga)

A magyar kultúra napján az M2 Gyerekcsatorna is csatlakozott a tematikus programokhoz. A Hetedhét kaland című műsorban Pataky Szabolcs egy családi lapot állított össze. A Szabi Laphoz Madách Imre adta az ihletet, aki 15 éves korában kisöccsével, a 11 éves Pállal készített kézzel írott hetilapot; Litteraturai Kevercs címmel. Ilyen „házi kiadványok” szerkesztésére buzdította nézőit a gyerekcsatorna is, a műveket még február 20-ig várják a hetedhetkaland@mtva.hu e-mail-címre. Az öt legtehetségesebb ifjú szerkesztő M2-es nyereménycsomagot kap, és alkotásaikat a Hetedhét kalandban is viszontláthatják.

A Rádiószínház és a Hetedhét Kaland adásai 60 napig újranézhetők a Mediaklikk.hu oldalon.