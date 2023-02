Egy igaz szerelem története: így szerette egymást Petőfi és Szendrey Júlia

2023-ban Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójáról szól minden alkalom, ez alól még az olyan „új típusú ünnep” sem kivétel, mint a Valentin-nap. Minden idők egyik legjelentősebb magyar költőjének életművét sokan jól ismerik. Petőfi Sándor a magyar költészet egyik legfontosabb alakja, forradalmár, nemzeti hős és nem utolsó sorban szerelmes férfi volt. Ha az irodalom órákat felidézzük már mindenki mondja is, hogy Petőfi szerelme Szendrey Júlia volt. De mi az a több, mi az a kis titok, amit eddig nem tudhattunk róluk?

Szendrey Júlia 17 éves volt, amikor megismerkedtek, pontosan egy évvel később már a felesége lett, újabb egy év múlva édesanya, majd 21 évesen már özvegy. Igen, csak néhány közös év jutott nekik, de azok végtelenül igazak voltak. Egy olyan szerelem, amiről ma sokan csak álmodnak.

„A köztudatban az rögzült, hogy a nagykárolyi megyebálon találkoztak először. Ez így is van, de már néhány órával korábban megpillantották egymást. A szállásuk szinte egymással szemben volt: Petőfié a Szarvas fogadóban, Szendrey Júliáé pedig a Térey-házban. Petőfi nagyon pontosan rögzítette az Úti leveleiben annak a pillanatnak az emlékét, amikor először meglátta a kertben tartózkodó szerelmét, verset is írt azokról az akácfákról, melyek alatt Szendrey Júlia sétált. Nagyon érdekes, hogy két ennyire más társadalmi háttérrel rendelkező ember, ennyire egymásra tudott találni, ez akkoriban ritkaságnak számított” – mondta Gyimesi Emese történész, Szendrey Júlia-kutató.

Szinte egy Rómeo és Júlia történet az övék

A heves udvarlás első hetei után egy távkapcsolat alakult ki közöttük, sőt még igaziból az sem, mert nem levelezhettek és ez idő alatt sok félreértés történt, amit később tisztázni kellett.

„A kapcsolatuk nem indult zökkenőmentesen, mert nemcsak a fizikai távolság nehezítette meg a dolgukat, hanem számos rosszindulatú pletyka és félreértés is beárnyékolta a kezdeti időszakot. Ráadásul Szendrey Júlia édesapja a lányát Uray Endre szolgabírónak szánta, és megrémítette az a gondolat, hogy Júlia egy szegény költő felesége akar lenni. Végül Szendrey Ignác – Júlia apja – belátta, hogy a fiatalokat semmi sem választhatja el egymástól, beadta a derekát, és áldását adta a házasságra, így pont egy évvel a megismerkedésük után össze is házasodhattak” – mesélte a történelmi tényeket Gyimesi Emese, aki szerint Szendrey Júlia családjának hagyatéka nemcsak irodalomtörténeti szempontból érdekes, hanem várostörténeti, nőtörténeti, családtörténeti megközelítésből is.

Hosszú nászút után rövid házasság

1847. szeptember 8-án házasodtak össze az erdődi vár kápolnájában. A mézesheteket – ami szokatlanul hosszú volt, másfél hónap – Koltón, a Teleki-kastélyban töltötték, itt született Petőfi egyik leghíresebb verse is, a Szeptember végén, melynek emlékét a kastély parkjában egy szobor őrzi.

„A koltói nászút után (egy rövid kolozsvári és nagyszalontai kitérővel) Pest-Budára költöztek, ahol kezdetben Jókai Mórral béreltek egy közös lakást a Dohány utcában. Ez a ház ma már nem áll, emléktábla sem jelöli az egykori helyét, pedig fontos megemlékezni arról, hogy hol is töltötték az első, boldog hónapokat. Bár többször költöztek, az utolsó lakásuk szintén a közelben volt a Kerepesi (ma Rákóczi) úton, az egykori Marczibányi-házban” – tette hozzá Gyimesi Emese.

A pár egyetlen közös gyermeke, Petőfi Zoltán 1848. december 15-én született meg, így mindössze héthónapos volt, amikor édesapja nyomtalanul eltűnt. A házaspár 1849. július 22-én, Tordán találkozott utoljára, mielőtt a költő július 31-én minden valószínűség szerint elesett a segesvári csatában.

A sírig tartó szerelem

Szendrey Júlia ezt követően megszállottan kereste férjét Erdélyben, de hiába…

„Bár a kulturális emlékezetben főként a szerelmük szenvedélyessége maradt meg, fontos hangsúlyozni azt is, hogy a házasságuk alapját mégis a megérlelt, mély érzések jelentették. Bár a társadalmi hátterüket, szocializációjukat tekintve nagyon mások voltak, nyitottak voltak egymás világképére és ízlésére, ezáltal nagy hatást gyakoroltak a másik fél írásaira, gondolkodásmódjára is” – mondta a Szendrey Júlia-kutató.

Júlia 39 évesen méhnyakrákban hunyt el. Bár Petőfi halála után arra kényszerült, hogy újra férjhez menjen, a költő iránti szerelme sosem szűnt meg.

Petőfi egész évben

A kétszáz éve, 1823. január 1-jén született Petőfit idén, 2023-ban, egész évben ünnepli, nem csak a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, hanem az egész ország. Vármegye szerte kiemelten kezelik a március 15-ei ünnepnapot, minden Petőfi Sándor életútja által érintett település nagyszabású rendezvénnyel készül a forradalom és szabadságharc emléknapjára. A programok folytatódnak áprilisban is: a költészet napja alkalmából például – sokéves hagyományt követve – egész napos versmaratont is rendeznek, ahol Petőfi Sándor összes verse elhangzik majd.