A Pantera májusban dupla koncertet ad a Barba Negrában

A nagy érdeklődésre tekintettel dupla koncertet ad Budapesten a Pantera. A világhírű amerikai metálzenekar május 30. után 31-én is színpadra lép a Barba Negrában - közölte a szervező Live Nation kedden.

A Pantera eddigi utolsó budapesti koncertje után 25 évvel érkezik a magyar fővárosba. A tavaly csaknem húsz év szünet után újjáalakult csapat amerikai turnéja után koncertezik ismét Európában.

Az 1981-ben alakult Pantera 2003-ig kilenc stúdióalbumot készített és a heavy (groove/thrash) metal egyik legnagyobb hatású, újító zenekara volt.

A május 30-ára meghirdetett budapesti koncertre néhány nap alatt elfogytak a jegyek, így a banda másnap is felszántja a Barba Negra színpadát.

A csapat négy lemeze (Cowboys from Hell – 1990; Vulgar Display of Power – 1992; Far Beyond Driven – 1994; The Great Southern Trendkill – 1996) az Egyesült Államokban platinalemez lett, az utolsó anyag, a Reinventing the Steel 2000-ben jelent meg. A csapathoz olyan ismert dalok fűződtek, mint a Cemetery Gates, a Walk, az I’m Broken vagy a Drag the Waters.

A Pantera klasszikus felállásából a kivételes tehetségű gitáros, Dimebag Darrell 2004-ben hunyt el, miután egy columbus-i koncertjén a színpadon agyonlőtte egy néző. Vinnie Paul dobos 2018-ban halt meg, és a frontember Phil Anselmót is kis híján elvitte a heroin 1996-ban.

A most 54 éves Anselmo a Pantera után a Superjoint Ritual és a Down zenekarban dolgozott, majd a Philip H. Anselmo & The Illegalsszal két lemezt készített. Utóbbi csapattal 2019-ben a dunaújvárosi Rockmaraton fesztiválon is fellépett. Tavaly Rex Brownnal régi barátok bevonásával élesztették újjá a Panterát: a gitáros Zakk Wylde (Ozzy Osbourne, Black Label Society) lett, a dobos Charlie Benante (Anthrax).

A Pantera 1998 júniusában adta eddigi utolsó magyarországi koncertjét: a zenekar a Kisstadionban egy metálfesztiválon lépett fel, mások mellett a Black Sabbath társaságában.

A május 31-i koncertre jegyek először február 15-én 10 órától a regisztrált Live Nation-tagok számára lesznek elérhetőek, a teljeskörű jegyértékesítés február 16-án 10 órakor indul a www.livenation.hu, a www.funcode.hu és a www.rock1.hu oldalakon.

A kiemelt képen a Pantera felállása 2023-ban: Rex Brown basszusgitáros, Charlie Benante dobos, Phil Anselmo énekes és Zakk Wylde gitáros. (balról jobbra) Fotó: Facebook/Pantera