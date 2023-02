A Dal 2023 – Összeállt az élő show negyven fős mezőnye

A Duna dalválasztójának utolsó tíz versenydalával érkezett A Dal 2023 negyedik zsűritagja a Petőfi Rádió reggeli műsorába. Wolf Kati, Mező Misi és Egri Péter mellett Ferenczi György értékeli majd a produkciókat az ország első számú televíziós dalversenyében.

Változatos dalokat és előadókat vonultat fel idén is a Duna több héten át tartó zenés dalválasztó show-ja. A március 11-én induló műsor zsűritagjait kedd óta a Petőfi Rádió Talpra Magyar című műsorában harangozták be, péntekre így összeállt a végleges, TOP 40-es mezőny, valamint a teljes zsűri. A negyedik ítész Ferenczi György Máté Péter-díjas, kétszeres Artisjus-díjas és kétszeres eMeRTon-díjas zenész lesz, aki harmadik alkalommal foglal helyet a zsűriben.

„Több száz demót hallgattunk végig a válogatás alatt, így elég összetett képet kaptunk a mai generációról. Rengeteg ügyes fiatal zenészünk van, de ez nem egy tehetségkutató, hanem egy dalverseny. Nincsenek és nem is lehetnének stílus iránti elvárásaim, csak az átütő, hatásos, jó dalt keressük” – mondta a Petőfi Rádió műsorában Ferenczi György, aki hangsúlyozta, a 40 versenydal igazi megmérettetése a műsor lesz, hiszen nem elég jól feljátszani és alapos stúdiómunkával megcsiszolni a szerzeményeket, az élő show-ban is azonos szinten kell őket előadni.

A Dal 2023 tíz új versenydala:

Szebényi Dániel – Vigasztaló

Szekér Gergő – Hol jársz?

Szekeres András – Az ősz

Szirtes Dávid – Az igazi történeted

The Anahit – Bírom Még

The Sharonz – Dilemma

The Sign – Fejest ugrottam

TITÁN – Éjféli járat

Varga Zsuzsa – Te beszéled a nyelvemet

Gábor Márkó – Nem rólunk szól (Szekér Gergő dala)

A műsor korábban bejelentett 30 versenydala:

1AM x Pál Dénes x Nagy Bogi – Eljátszottam

aZorka – Tavasz, tél

Berki Artúr – Végtelen Harc

Bernadett – Anya bújj mellém

Bihary Kira – Tiszavirág

CARMEN ft. Torres Dani – Félig árva

Dos Diavolos – Nem tanulunk semmiből

Elishaz – A világok haragja

Escape My Shadows – Emlékezni Rád

EVERFLASH – Édenkert

Fekete Bori – Ördöglakat

From The Sky – Antarktika

Jazztelen – Kaja meg sex

HolyChicks – Víz alatt levegő

Kamarás Iván – Polinéz sanzon

Kocsis Tibor – Szükség van rád

Kovács Áron – Lennél

LILy – Visszatáncoltál

LongStoryShort! – ez vagyok én

Marcell – Felhők közt

Mirror – Hív még

Miviana – Égni kell

Mocskonyi Dörgő – Most is ott a parton

OliverFromEarth – Utoljára látni nehéz

Pádár Szilvi – Súlytalan

Panka és Kristóf – Nincsen semmi boldogságom

Potatopatch – Színes Film

QUACK – Akkor is

Roy Galeri – Boldog vagy

Schultz Gellért feat. tá.dé – Paraván

Kiemelt kép: A Dal 2023 utolsó tíz versenydalát is bejelentették a Petőfi Rádióban (Fotó: MTVA)