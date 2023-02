Magyarok Hollywoodban – kiemelkedő filmeket mutat be a Duna

Magyarok Hollywoodban címmel indít tematikus válogatást február 11-től a Duna. Kertész Mihály, Korda Sándor, Tóth Endre, George Cukor, csak néhány név Hollywood legnagyobb filmes alkotói közül.

Szombat esténként a neves, magyar származású alkotók klasszikus filmjei láthatók, közülük többet is szinkronfelújított változatban élvezhetnek a nézők megszakítás nélkül.

A következő mondat fogadta egykor George Cukor irodájának ajtaján a munkáért jelentkezőket: „Nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenni.”

A szlogen arra utalt, hogy a XX. század elején a magyar filmesek, az új iparágban tömegével keresték fel az akkor már sikeres rendezőt. A Duna februártól induló új sorozata ezt a kort a magyar gyökerekkel rendelkező hollywoodi filmesek leghíresebb műveivel idézi fel. Az alkotások közül néhányat hangban restaurált a közmédia a Rádióarchívum segítségével, így a felújított filmklasszikusokat még generációk hosszú sora élvezheti, a kor igényeinek megfelelően.

A Magyarok Hollywoodban tematikus válogatás február 11-én, 14:05-kor indul a klasszikus szinkronfelújított változattal rendelkező Casablancával. A kritikusok által több alkalommal is a szakma egyik legjobb alkotásának megválasztott romantikus mozi megkapta a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat is, így Michael Curtiz (korábbi nevén Kertész Mihály) lett az első magyar kitüntetett az akadémiai díj történetében.

A filmtörténet ikonikus alkotásának készítéséről is megtudhatnak néhány érdekességet a nézők a 21:15-kor kezdődő a CURTIZ című játékfilmből. A 2018-ban készült magyar film a Humphrey Bogart főszereplésével készített Casablanca 1942-es forgatásának történetére épül. Az alkotás a felszínen Hollywood egyik legjobb filmjének készítéséről, a felszín alatt pedig az egyik leghíresebb magyar-amerikai rendező Kertész Mihály életéről szól. A ’40-es éveket és benne a háborús helyzetet megjelenítő film sztorija valós eseményeken alapul dramatizált elemekkel színezve. A Curtiz eddig 5 díjat zsebelt be, köztük a Montreáli Nemzetközi Filmfesztivál fődíját is elnyerte. Rendezője Topolánszky Tamás Yvan, forgatókönyvírója Bak Zsuzsanna, a főszerepben pedig Lengyel Ferenc és Dobos Evelin látható.

A Magyarok Hollywoodban sorozat további filmjei a Dunán:

Február 18. – Huckleberry Finn kalandjai (rendezte: Kertész Mihály)

Március 4. – Robin Hood kalandjai szinkronrestaurált változat (rendezte: Kertész Mihály és William Keighley)

Március 11. – Carson City rendezte: Tóth Endre (Andre De Toth)

Március 18. – Mennydörgés a síkságok felett rendezte: Tóth Endre (Andre De Toth)

Március 25. – Töréspont rendezte: Kertész Mihály

Április 1. – Nem vagyunk angyalok rendezte: Kertész Mihály

Április 15. – Tökéletes idegenek rendezte: Korda Sándor (Alexander Korda)

A Magyarok Hollywoodban sorozat keretén belül továbbá olyan további remekművek láthatók majd, mint a Mildred Pierce, King Creole, A botrány szele, Vadul fúj a szél és Az újdonsült asszonyka esete című filmek.