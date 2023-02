A trójai háború idejéből származó település leletére bukkantak Hetényegyháza határában

Három korszak településeire, valamint egy bronzkori karperecre és egy szintén korabeli fiatalember csontvázára leltek a régészek Kecskemét-Hetényegyháza határában – tájékoztatta Fazekas András Kristóf ásatásvezető régész az MTI-t.

A Kecskeméti Katona József Múzeum munkatársa elmondta: az északi elkerülő nyomvonalán a régészek a Magyar Nemzeti Múzeum alvállalkozójaként 800 négyzetméteren végeznek próbaásatásokat. Kiemelte: már 40 centiméter mélységben három korszak települései bontakoztak ki. Egyrészt Árpád-kori gödrök, árkok, padlóval rendelkező házak nyomaira bukkantak.

Másrészt előkerültek egy szarmata település hasonló típusú objektumai, illetve egy bronzkori árok is. Különlegesnek számít az a késő bronzkori karperec, amely a Krisztus előtti második évezredre tehető. A régész szerint a Hetényegyháza határában felfedezett árkot akkor áshatták, amikor a trójai háború zajlott a mai Törökország területén.

Az ékszert feltehetően a munkák során veszíthette el a viselője. A karperec mellett bronzkori kerámiákat is találtak. Fazekas András Kristóf elmondta: a próbaásatások során viszonylag magasan, a földfelszíntől harminc centiméterre egy csontvázat is találtak, amely feltehetően egy fiatalember maradványa. A temetkezési szokás alapján ez is a késői bronzkor időszakára keltezhető – fogalmazott.

A régész hangsúlyozta: a korszakban a halottakat igen gyakran zsugorított pózban helyezték el a sírokban, vagyis az elhunyt végtagjait szorosan a test mellé felhúzták és az oldalára fektették. Így találtak rá erre a bronzkori csontvázra is. A próbaásatásokat követően a Magyar Nemzeti Múzeum által meghatározott helyszíneken folytatódik majd a régészek munkája.

A kiemelt kép illusztráció.