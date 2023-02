Az aggasztó állapotban lévő Ozzy Osbourne jó híreket ünnepelhet

Két kategóriában is győzni tudott a magyar idő szerint hétfő hajnalban megtartott Grammy-gálán Ozzy Osbourne. A rocklegenda a legjobb metalelőadásért és a legjobb rockalbumért járó szobrocskát is behúzta a díjátadón.

Az elmúlt napokban szomorú okokból került be a hírekbe Ozzy Osbourne: bejelentette, hogy egészségi állapota miatt nem tud hosszabb turnékat vállalni, így az idén esedékes európai koncertkörútját is lemondta, beleértve a budapesti állomást is.

Most azonban örülhetnek is a rocklegenda rajongói, hiszen a 74 esztendős énekes két díjat is kapott a 2023-as Grammy-gálán: a Tony Iommival közös Degradation Rules című nótáért övé lett a legjobb metalelőadás, a tavaly napvilágot látott Patient Number 9 című lemezért pedig a legjobb rockalbum kategóriája.

Ozzy személyesen nem volt jelen az ünnepségen, helyette legutóbbi két albumának producere, Andrew Watt vette át a díjakat.

A korábbi évekből már három Grammyje volt a „Sötétség Hercegének”: mindháromszor a legjobb metalelőadás kategóriájában győzött, egyszer szólóelőadóként az I Don’t Want to Change the World című dallal, kétszer pedig a Black Sabbath énekeseként az Iron Man és a God is Dead címet viselő számokért tüntették ki.