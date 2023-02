A Sex Pistols egykori énekese nem képviselheti Írországot az Eurovíziós Dalfesztivál

Elbukott a Sex Pistols egykori frontemberének kísérlete, hogy ő képviselhesse Írországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon.

John Lydon ír származású brit zenész és posztpunk zenekara, a Public Image Ltd. csak a negyedik helyen végzett Hawaii című számával a dalverseny írországi válogatójának péntek esti döntőjében a hat induló között.

Az RTE ír közszolgálati televízió által megrendezett válogatón a hazájában már szép sikereket arató Wild Youth együttes győzött We Are One című számával.

A Hawaii című szám szerelmeslevél Norához, aki csaknem 50 éve a felesége és Alzheimer-kórban szenved – közölte az indulását januárban bejelentve a 66 éves énekes, aki a hetvenes évek második felében Johnny Rotten néven forgatta fel a zene világát a Sex Pistols punkcsapat élén.

„A dal mindenkihez szól, aki kemény időkön megy keresztül élete útján egy hozzátartozójával. Egyben annak a reménynek az üzenete, hogy a szeretet végül mindent legyőz” – fogalmazott Lydon. Az énekes szülei Írországban születtek, ő maga brit állampolgár.

Az idei dalfesztivált Liverpoolban rendezik május 9. és 13. között. A házigazda eredetileg Ukrajna lett volna, mivel tavaly az ukrán Kalush Orchestra nyert a Stefania című dallal, ám Kijev az orosz-ukrán háború miatt visszalépett a rendezéstől.

Kiemelt képünk: MTI/Kollányi Péter