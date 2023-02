Már elkezdődött a felkészülés a 2024-es Újévi Nyitányra

Idén negyedik alkalommal valósult meg az Újévi Nyitány a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Zeneakadémia közös szervezésében. A koncert ünnepi, fiatalos hangvételével népszerű programmá vált, amit kiemelt érdeklődés kísér – összegezte az elmúlt évek tapasztalatait Devich Márton a Család-barát vendégeként. A zenekar már elkezdte a felkészülést a következő hangversenyre, amit a külföldön élő fiatal magyar karmester, Káli Gábor fog vezényelni.

Alig egy hónap telt el hazánk egyik kiemelt klasszikuszenei rendezvénye, az Újévi Nyitány óta, de már elkezdődött a szervezése a 2024-es újévi koncertnek – számolt be róla Devich Márton, a Bartók Rádió csatornaigazgatója és a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek (MRME) ügyvezető igazgatója a Duna műsorában.

A koncert vezénylésére ezúttal is neves magyar karmestert kértek fel, a jövő évi koncertet számos nemzetközi karmesterverseny győztese, rangos külföldi zenekarok és operaházak rendszeres vendégművésze, Káli Gábor dirigálja.

„Vásáry Tamás, Kovács János, Medveczky Ádám és Oliver von Dohnányi után 2024-ben a fiatalabb nemzedéket képviselő Káli Gábor karmester folytatja az Újévi Nyitány karmestereinek sorát. Noha szinte csak most zárult az idei rendezvény, már tervezzük a jövő évi műsort, amelynek gerincét ezúttal is magyar művek adják, és a hagyományokhoz is ragaszkodunk, Erkel Hunyadi Lászlójából a Palotás most is szerepelni fog a programban” – mondta Devich Márton, akinek fia, Devich Gergely csellóművész 2020-ban és 2021-ben szólistaként szerepelt az újévi koncerten. A gordonkaművész elmondta, a szólistákat mindig a Zeneakadémia választja, ügyelve arra, hogy többféle hangszer is szerephez jusson.

„Egy ilyen kiemelt eseményen játszani, mint az Újévi Nyitány, inspiráló élmény. Ha ez ember zenésznek készül, akkor érdemes megragadnia egy ilyen lehetőséget, még akkor is, ha először nagy kihívásnak tűnik egy vizsgaelőadáshoz képest” – jegyezte meg Devich Gergely, aki a 2021-es újévi koncerten Dvořák Rondóját adhatta elő.

A január 1-jei hangversenyt a tervek szerint a Duna és a Bartók Rádió is élőben közvetíti.

A kiemelt kép illusztráció.