Drónnal térképezték fel a Gödöllői Királyi Kastély parkját

Levegőből, valamint a földről készült fotók és mérések segítségével egy olyan térinformatikai adatbázis jött létre, amelynek köszönhetően a jövőben pontosabban lehet majd megtervezni a Gödöllői Királyi Kastély parkjában időszerűvé váló munkálatokat. Emellett olyan fejlesztések megvalósítására is lehetőséget nyújt, amelyek a műemléki és természetvédelmi oltalom alatt álló történeti kertben a programkínálat szélesítéséhez járulnak hozzá.

Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélyát a 18. században építették I. Grassalkovich Antal gróf számára, majd a 19. század második felében az osztrák császár és Erzsébet magyar királynő (Sisi) rezidenciájául szolgált. A második világháború után a kastélyt súlyosan elhanyagolták, majd 1996-ban kezdődött meg a szakaszos restaurálása, és azóta nyitva áll a látogatók előtt.

„A kastély épülete és parkja egyaránt nagyon népszerű kirándulóhely. Az épületben a kiállításokon és más programokon közel 300 000 vendéget fogadtunk 2022-ben, a parkba pedig több mint 600 000 belépést regisztráltunk” – ismertette Ujváry Tamás. A Gödöllői Királyi Kastély igazgatója azt is elárulta, hogy a park 26 hektáros területe nagyjából 2000 fának és a hozzájuk tartozó zöld vegetációnak ad otthont, két mezei nyúl család, róka család, illetve számos madárfaj – többek között kuvik és bagoly – is színesíti állatvilágát – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

Precíz mérések földön és levegőben

Magyarországon mindeddig főként önkormányzati területek számára készültek hasonló zöldkataszter felmérések, a Gödöllői Királyi Kastély az első történelmi jelentőségű intézmény, amely erre megbízást adott. A park területét egy nagyfelbontású RGB kamerával felszerelt drón pásztázta a magasból, miközben több ezer fényképet készített, amelyeket később egy fotogrammetria szoftver olvasztott egybe, egyetlen hatalmas képpé. A fényképen felülnézetből láthatók a növényzet mellett az utak, illetve a területen található objektumok is, úgymint padok, szobrok, táblák. Ezek közül egyetlen kattintással ki tudjuk választani, érdeklődésünk tárgyát, pontos adatokat megtudva elhelyezkedéséről, méretéről, állapotáról és még sok minden másról.

„A fotogrammetria alkalmazása nem újkeletű találmány, már 1858-ban is fényképek segítségével próbálták megmérni a Notre Dame magasságát. Ami mégis innovatív benne, az a módszer ötvözése a dróntechnológiával” – avatott be Keczer Máté, ABZ Drone ügyvezető helyettese, aki azt is elárulta, hogy a zöldkataszter felmérésnek a drónos feltérképezés talán a legegyszerűbb része, ugyanis egy drón 20-25 perc alatt, 100 méteres magasságban egy 25-30 hektáros területet is be tud járni. Azonban ahhoz, hogy az adatok minél pontosabbak legyenek, földi mérésekre is szükség van. Ily módon határozzák meg a területen belül az egyes elemek pozícióját, mérnek törzsátmérőt és magasságot, végig sorra véve minden egyes fát, valamint tereptárgyat.

Segíti a kertészek munkáját

„300 év után most jutottunk el arra a szintre, hogy egészen pontosan tudjuk, mik találhatók a Gödöllői Királyi Kastély parkjában. Ez a jövőben nagymértékben segíteni fogja a működésünket. Az elkészült szoftverrel a kertész kollégáim meg tudják tervezni a szükséges munkavégzéseket, de ami még ennél is fontosabb, hogy az elvégzett feladatokat rögzíteni is tudják a rendszerben, ami ezáltal folyamatosan újabb és újabb információkkal bővül majd, így minden időben az aktuális állapotot mutatja” – fejtette ki Ujváry Tamás.

Az intézmény igazgatója azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a rendszeres dokumentációval a növények teljes életciklusát figyelemmel lehet kísérni, akár 5-10 évre előre is tervezhetővé válnak az esetleges újra telepítések, felújítások.

„Az a célunk, hogy fenntartsuk a kastély parkjának még a királyi időszakban kialakult arculatát.”

Sétáló színház és koncert a megújuló kastélyparkban

A kastélypark belső 5 hektárja már megújult, de a tervek között szerepel a teljes terület revitalizációja. A megszépülő környezetben lehetőség nyílna számos új program megvalósítására is.

„Szeretnénk, hogy ne csak az épületben, hanem a kastély parkjában is legyen sétáló színház, illetve sétáló koncert, amelyek során több helyszínen adnak műsort a zenészek és a színészek, akikkel a látogatók a területen sétálgatva találkozhatnak és megtekinthetik előadásukat. Az épületben nagyon kedvelik ezt a könnyed hangulatot varázsló programot a vendégeink, biztosan örömmel fogadnák a szabadtéri verzióját is” – vetítette előre Ujváry Tamás.

A zöldkataszter felmérést végző ABZ Drone e tevékenysége mellett pilóta nélküli eszközökhöz köthető oktatással is foglalkozik, valamint azon eszközök értékesítésével és szervizelésével – drón és földi mérőeszközök – amelyekkel egy zöldkataszter rendszer létrehozható.

„Mivel légi járművekről beszélünk, lényeges ezeket integrálni az egyéb, légtérben lévő szereplő közé. Kiemelten fontos a jogszabályok betartása, amiben szintén támogatjuk partnereinket” – tette hozzá Keczer Máté.