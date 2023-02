Dalnoki Bence: a magyar gasztronómiának a világ élvonalában a helye

A Magyar Bocuse d'Or Akadémia hosszú évek óta dolgozik azon, hogy felállhassunk a dobogóra – mondta Dalnoki Bence a magyar Bocuse-csapat séfje a legnagyobb presztízsű nemzetközi szakácsversenyként számon tartott Bocuse d'Or világdöntőjén elért harmadik helyezésről a Duna Család-barát című műsorában.

Több évtizedes hagyománnyal bír a Bocuse d’Or szakácsverseny, amelyen a világ legnagyobb séfjei küzdenek a dobogóért, és zsűrijében is a szakma elitje jelenik meg. A világon jelen pillanatban ez a legfontosabb szakácsverseny, ezért is „annyira fényes” az innen hazahozott szobor – fogalmazott a névadó Paul Bocuse séf szülővárosában, Lyonban rendezett világversenyről Dalnoki Bence, aki a Család-barát stúdiójába elhozta a magyar csapat által nyert bronzszobrot is.

A magyar séfet a versenyen Nyikos Patrik segítette commis-ként, a coach feladatait Széll Tamás – a Dunán szombat délutánonként látható Főmenü című gasztroműsor Michelin-csillagos séfje – látta el, míg a csapat elnöke Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke volt.

„Az elért eredmény jó visszaigazolás, hogy megtérül a befektetett munka és az alázatos hozzáállás. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a magyar gasztronómia nemzetközi szinten is a top kategóriába tartozik. Hamvas Zoltánék 12 éve azon dolgoznak, hogy felállhassunk erre a dobogóra” – fejtette ki a stúdióban Dalnoki Bence, aki azt is kiemelte, fontos volt, hogy magyar ízeket és alapanyagokat tudtak megmutatni a versenyben. „Vannak csapatok, akik nagyobb hangsúlyt fektetnek a dizájnra, mint az ízekre. Mi viszont úgy álltunk a megmérettetéshez, hogy főzzünk valami nagyon jóízű ételt, amit aztán gyönyörűen tudunk megjeleníteni a tányérokon” – mondta a séf a műsorban, és egyúttal hangsúlyozta: a díj komoly csapatmunka eredménye.

Hogy milyen munkamegosztásban dolgoztak a versenyen, arról is mesélt a Család-barátban, amelynek részletei az alábbi beszélgetésből tudhatók meg.

Kiemelt kép: Brian Mark Hansen, a győztes dán csapat séfje, Filip August Bendi, a második helyezett norvég csapat séfje és Dalnoki Bence, a harmadik helyezett magyar csapat séfje a világ legrangosabb szakácsversenye, a Bocuse d’Or (Arany Bocuse) világdöntőjének eredményhirdetésén (Fotó: MTI/AP/Laurent Cipriani)