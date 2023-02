Nagyapja történetei ihlették Somossy Barbara díjnyertes filmjét

Petőfi műve mellett a családi legendárium is hatott a Duna műsorvezetőjére, amikor elhatározta, hogy modern eszközökkel „betyárdrámát” forgat. A kisjátékfilm a premier után egyből nemzetközi díjat kapott, az ifjú rendező most díszbemutatóra készül – mesélte az M5 kulturális magazinműsorának vendégeként.

Édesapja révén hajdúsági származású Somossy Barbara, a Duna Család-barát magazinjának műsorvezetője, aki jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesterszakos hallgatója, rendező szakirányon. Gyerekkorában több történetet is hallott apai nagyapjától az alföldi puszta betyárvilágáról, de szerette volna alaposabban megismerni a letűnt kort és karaktereit – így született meg vizsgafilmje, a Sose lesz vége ötlete. Somossy Barbara a Librettóban mesélt arról, hogy a közelmúltban bemutatott alkotást egy torontói filmfesztiválon a legjobb rendezés díjával ismerték el.

„Ez a kisjátékfilm egy szerelmi dráma, betyár miliőbe ültetve, de a ma emberéhez szól. Nem szerettük volna, ha a nézőnek az az érzése támad, ez egy leporolt néprajzkönyv, ezért mind a vizuális megvalósításban, mind a zenei betétekben modern stílust képviseltünk. Az autentikus népzene mellett elektronikus zenét is használtunk” – mondta Somossy Barbara a Librettó vendégeként, aki alkotótársaival az Anima Sound System és a Csík Zenekar Sose lesz vége Moldvában című szerzeményének áthangszerelt változatát választotta a film főcímdalának. A 21. századi képi- és hangzásvilág vegyítése a magyar hagyományokkal, valamint az eredeti történet a torontói Student & Young Filmmakers Film Festival Best Direction zsűrijét is lenyűgözte, így Somossy Barbara kapta a legjobb rendező díját.

A filmet Petőfi Sándor: A csaplárné a betyárt szerette című költeménye ihlette, a rendező sorsszerű véletlennek nevezte, hogy épp a költő születésének évfordulójára készült el. A karaktereket mások mellett olyan elismert színművészek keltik éltre, mint ifj. Vidnyánszky Attila, Szűcs Nelli, Pogány Judit és Reviczky Gábor. A Sose lesz vége díszbemutatója március 14-én lesz a Várkert Bazárban.

Kiemelt kép: Somossy Barbara műsorvezető (MTVA/Kaszner Nikolett)