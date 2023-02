Ikonikus filmjeivel emlékezik Gina Lollobrigidára a Duna

A legendás olasz filmcsillag előtt tisztelegve a Kenyér, szerelem, fantázia című filmjét, és annak folytatását tűzi műsorra február 3-án a Duna. A romantikus vígjátékok egymás után, felújított változatban láthatók, kiváló szinkronhangokkal. A Kálmán Éva fordításában, Márkus Éva szinkronrendezésében készült első részben Lollobrigida magyar hangja Domján Edit, a második részben pedig Szabó Éva.

A 95 évesen elhunyt Gina Lollobrigida karrierjének két kezdeti, mára ikonikussá vált filmjét vetíti a Duna február 3-án 20:55-től és 22:35-től. Luigi Comencini nagysikerű vígjátékában, a Kenyér, szerelem, fantáziában (1953) Maria, a Vadmacska szerepét játszotta. A történet egy kis olasz faluban játszódik, amelyben Maria és a plébános unokahúga, Paoletta vetélkedik egy fiatal csendőr, Pietro szerelméért. A filmben nyújtott alakításáért Lollobrigida Ezüst Szalag díjat is kapott, mint legjobb színésznő. Ezzel a szereppel olyannyira elnyerte mind a rendező, mind a közönség szívét, hogy a film egy évvel később, 1954-ben folytatást is kapott, Kenyér, szerelem, féltékenység (1954) címmel. Maria filmbéli alakítása, a színpadon lejtett tarantella tánca örökre bevéste magát a köztudatba. A trilógia harmadik részét már nem Comencini, hanem Dino Risi rendezte, és ő nem tudott megegyezni az akkor már igen népszerű színésznővel, így egy fiatalabb vetélytársára, Sophia Lorenre osztotta a főszerepet. A két díva viszálya ezután évekig témát adott a bulvársajtónak.

Lollobrigida tehetségével és egyedülálló szépségével egészen Hollywoodig jutott, így az álomgyár aranykorának is részese lehetett. Pályája során szerepelt a vásznon Humphrey Bogart, Rock Hudson, Yul Brynner és Frank Sinatra oldalán is. Csaknem 60 filmben bizonyította tehetségét, és meghatározó alakjává vált a divatvilágnak is. 1970-ben bejelentette, hogy visszavonul a filmezéstől, csak egy-egy szerep erejéig tért vissza tévés vagy filmes produkciókba. Munkásságát, az európai és nemzetközi filmvilágban elért sikereit életműdíjjal is elismerték. 2018-ban csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán, valamint olasz állami kitüntetésekben is részesült.

Kenyér, szerelem, fantázia és Kenyér, szerelem, féltékenység – február 3-án este 20:55-től és 22:35-től a Dunán!

Kiemelt kép: MTVA/Filmszerkesztőség