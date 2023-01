Izzófejű robot, fanatikus nagymama és céklapüré – Animációs és rövidfilm szemle az Urániában

Több ismert sztár, például Ónodi Eszter, Wunderlich József és Patkós Márton is szerepel a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatóinak diplomamunkáiban, amelyeket a nagyközönség számára is nyitott Animascope és Cinemascope rövidfilm szemléken, február 1-jén és 7-én mutatnak be a nagyközönségnek.

Az események alatt megismerkedhetünk a Budapesti Metropolitan Egyetem végzős animációs és mozgóképes hallgatóinak legkiemelkedőbb munkáival. Az animációs alkotásokat bemutató Animascope (február 1.) és az élőszereplős filmeket szemléző Cinemascope (február 7.) izgalmas műfaji megoldásokat ígér, olyan elgondolkodtató és húsba vágó témákkal, mint az elmúlás, a függőségek, a psziché mélységei vagy akár az etikus poligámia. A bemutatott filmek a Budapesti Metropolitan Egyetem animációs és mozgóképes képzésein végzős hallgatók legkiemelkedőbb kreatív munkái. A két vetítés különleges alkalom, hiszen a filmek többsége most először látható nagyvásznon, és a nemzetközi filmfesztivál szereplések miatt egy darabig nem is lesz nyilvánosan elérhető. Az Animascope, a METU animációs szemléje, a legfrissebb alap és mesterszakos diplomafilmekkel. A világ egy autista szemével, interjúk az etikus poligámiáról, a női test tárgyiasításából adódó kiszolgáltatottság és testképzavar. Csak néhány, az animációs filmek témáiból. A fontos társadalmi kérdéseket feszegető vagy éppen a tudat legbelsőbb titkait és legmélyebb félelmeit feldolgozó filmek mellett könnyedebb vagy éppen abszurdabb alkotásokat is láthatunk a földönkívüliek jeleit kutató fanatikus nagymamáról, a párkák által varjúvá változtatott lányról, vagy arról, milyen veszélyekkel jár a pizzarendelés módosult tudatállapotban. A Cinemascope, a Metropolitan 2022-es diplomaévének tíz legkiemelkedőbb mozgóképes alkotását mutatja be. A munkatársait az elmebaj határáig hajszoló sztárséf, a legendás kazincbarcikai punkzenész, az alternatív világba utazó biciklisfutár vagy a pszichés játszmába torkolló baráti társasjátékozás – az izgalmas és húsbavágóan aktuális filmek műfaji és tematikus értelemben is rendkívül sokrétűek. „A Metropolitan inspiráló alkotóegyetem, ahol hallgató és oktató egyaránt megtalálja személyes és szakmai kiteljesedésének útját. Oktatói egyben mentorok is, akik a hallgatókkal partnerként, az önálló gondolkodást, kreativitást fejlesztve dolgoznak együtt. Ezek a filmes seregszemlék ennek a közös útnak az eredményei” – jegyezte meg Csizmadi Péter a Budapesti Metropolitan Egyetem Művészeti és Kreatívipari kar dékánja. Mindkét rendezvényre ingyenes a belépés, de előzetes regisztrációhoz kötött. Animascope Uránia Nemzeti Filmszínház, Díszterem Február 1., 18 óra Részletes program, információ és regisztráció: https://metuscope.metropolitan.hu/animascope/ Cinemascope Uránia Nemzeti Filmszínház, Díszterem Február 7., 18 óra Részletes program, információ és regisztráció: https://metuscope.metropolitan.hu/cinemascope