Tizenkét csapat jutott tovább a Magyarország étele 2023. szakácsversenyen

Tizenkét csapat jutott tovább és két tartalékot is megnevezett a zsűri a Magyarország étele 2023. szakácsverseny elődöntőjének eredményhirdetésén szombaton Felcsúton.

A tökéletes magyar étel titka az alapanyagok minősége, mennyisége, a készítési és tárolási eljárások mellett egy titkos összetevőhöz köthető, ez pedig a nemzeti összetartozás és a hazaszeretet – hangsúlyozta a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára szombaton, a Magyarország étele 2023. szakácsverseny elődöntőjének eredményhirdetésén.

Sölch Gellért szerint a versenyzők nem kis feladatra vállalkoztak, hiszen olyan étel elkészítését vállalták, amire egész Magyarország és a Kárpát-medence büszke lehet. Úgy vélte, ehhez a kiváló felkészültség mellett figyelembe kellett venniük az évszázados tradíciókat.

Az elődöntőt holtversenyben nyerte a fülöpszállási Kígyósi Csárda Székekpuszta Ifjai nevű csapata Kiskunsági préselt malacarc elnevezésű ételével és a kecskeméti Vincent Restaurant & Pastry Vincent nevű csapata Bíbor hajnal névre hallgató ételsorával.

Sölch Gellért említést tett arról is, hogy a kormány a mostani bizonytalan időkben is igyekszik stabilitást vinni az élet minél több területére, többek között az élelmiszer ellátásba is, ezért vezették be az élelmiszere árstopot, ami április 30-ig van érvényben.

Endrédi Zsolt zsűrielnök, az art’Otel Budapest konyhafőnöke elmondta, hogy változatos konyhatechnikákkal találkoztak és minden versenyzőnek elmondták, milyen hibákat követtek el az étel készítése során, miben kell javítaniuk a döntőig.

Asztalos István, az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesületének elnöke kiemelte: a magyar gasztronómia akkor újulhat meg, ha a szakma is megújul, s ehhez a Magyarország étele verseny kiváló alapot ad.

Elmondta, hogy

hét ország állampolgárai vettek részt a viadalon és volt egy 100 százalékosan szíriai csapat is a nevezők között.

Az idei verseny tematikája kötődik Petőfi Sándorhoz, ezért elvárásként fogalmazták meg, hogy az elkészített étel és a csapat fantázianeve is a költő életéhez vagy az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz legyen köthető.

A maximum négy elemből álló innovatív, de populáris ételek esetében elvárták, hogy a legtöbb átlagos felszereltségű konyhán, akár nagy adagszámban is elkészíthetők legyenek. Az étel megalkotása során fontos volt a tradíció, a regionális hazai alapanyagok megjelenése, kötelezően használandó elem volt a kiváló minőségű sertéshús, a vaj, valamint egy bármely Magyarországról származó öko, vagy hazai védjegyes termék.

A döntőt március 18-án rendezik meg, szintén Felcsúton, a Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában.

Kiemelt képünk: A zsűri tagjai értékelik az elkészült ételeket a Magyarország étele 2023. szakácsverseny elődöntőjében a felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskolában 2023. január 28-án. Tizenkét csapat jutott tovább a döntőbe és két tartalékot is megnevezett a zsűri. (Fotó: MTI/Illyés Tibor)