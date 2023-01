Az unokák körül forog Vikidál Gyuláék élete

Bár a pandémia időszaka számára is nehéz volt, ugyanakkor nagy öröm is érte, hiszen 2020-ban megszületett első unokája, Réka, azóta pedig Flóra is megérkezett a családba – mondta a kétszeres nagypapa, Vikidál Gyula Liszt Ferenc-díjas énekes a Duna Önök kérték című műsorában Bényi Ildikónak.

Családi boldogságáról, unokáiról beszélt a Duna kívánságműsorában Vikidál Gyula, akit csütörtökön születésnapja alkalmából is köszöntött a műsorvezető, Bényi Ildikó. Az énekes lánya, Zsófi épp abban az időszakban született, amikor a fellépések miatt rendkívül zsúfolt volt az élete, így nem tudott felcseperedése minden mozzanatánál jelen lenni. Unokája, Réka esetében azonban más a helyzet. „Csoda megélni, megérteni egy arckifejezését, kézmozdulatát, szemjátékát” – mesélte az Önök kértékben Vikidál Gyula 2020-ben született unokájáról. A Duna Facebook-oldalán látható extra videóban a Liszt Ferenc-díjas énekes, színész még többet mesélt családjáról és a mindennapokról, amik leginkább az unokáik körül forognak. Kifejtette: utódaiban látja az élet folytatását. „Nem esik majd olyan rosszul, amikor el kell mennünk, mert látjuk, hogy vannak unokáink, akik picit talán örököltek abból, amilyenek mi vagyunk” – fogalmazott Vikidál Gyula, aki az őt mindig óvó feleségéről is beszélt. „Neki köszönhetem, hogy az lettem, aki vagyok, 1975 óta szeretem” – mondta, és megismerkedésük történetét is elmesélte. Az Önök kérték adása Vikidál Gyulával ide kattintva újranézhető.

Önök kérték hétköznap 15:20-tól, Zenés Önök kérték vasárnap 17 órától a Dunán! Kapcsolódó tartalom Önök kérték!, 2023.01.26-i adás